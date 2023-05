Lars Saabye Christensen har skrevet salme for å lære folk hva diakoni er

– Mange vet ikke hva diakoni er.

Det hevder Den norske kirke, Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp, Stiftelsen Signo, Diakonhjemmet og Kirkens Bymisjon i en pressemelding.

De seks diakonale organisasjonene har nå gått sammen om et prosjekt der de ønsker å gjøre noe med dette.

FAMILIER SPLITTES OPP: Kirkens Nødhjelp ved fotograf Håvard Bjelland følger ukrainske flyktninger som tar farvel med familiemedlemmer på grensen. (Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

– Vi er seks fotografer som tror at bilder kan fortelle noe om hva diakoni er. Vi vil gjøre begrepet diakoni mer synlig og forståelig, og ønsker å vise hva slikt arbeid kan være, sier Pål A. Berg, prosjektleder og en av fotografene pressemeldingen.

Skrive en himmel over bildene

Og med seg har de fått celeber hjelp. Den prisbelønnede forfatteren Lars Saabye Christensen har skrevet salmen «Gi oss en trøst» i forbindelse med prosjektet.

ENESTE SANSEKIRKE: Stiftelsen Signo ved fotograf Elisabeth Moe følger Oda, elev ved Signo grunn- og videregående skole, til konfirmasjon i Tomaskirken, Signos egen sansekirke. (Elisabeth Moe/Stiftelsen Signo)

– Til denne fotoutstillingen ønsket vi å ha en forfatter som kunne skrive en «himmel» over bildene, og gi bildene en ekstra dimensjon. Det var derfor fantastisk da Lars Saabye Christensen syntes dette var et fint prosjekt, fikk se alle bildene, og kom tilbake med beskjeden om at han måtte skrive en salme til dette fotoprosjektet, sier Berg.

Og hva er så diakoni? De seks organisasjonene mener det med få ord kan beskrives som «handlingsorientert nestekjærlighet».

FLYKTNINGER PÅ SYKKEL: Kirkens Bymisjon ved fotograf Torstein Ihle følger kvinner med bakgrunn fra ulike kulturer på et sykkelkurs, der folk som har hatt tøffe liv i rus og kriminalitet er instruktører. (Torstein Ihle/Kirkens Bymisjon)

Eller med litt flere ord: «evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet».

Her kan du se utstillingen

Fotoutstillingen skal vises på Rådhusplassen i Oslo fra 26. mai til og med 9. juni. På åpningsdagen skal Saabye Christensen lese salmen han har skrevet.

PASIENTMØTER: Diakonhjemmet ved fotograf Pål A. Berg følger pasienters møter med ansatte på to avdelinger ved Diakonhjemmet sykehus. (Paal A. Berg)

Neste stopp for utstillingen er Olavsfest i Trondheim, der den vil stå ved Nidarosdomen fra 28. juli til 3. august.

De seks organisasjonene har latt hver sin fotograf følge ett av prosjektene eller tilbudene de har.

RETREAT I FENGSEL: Frelsesarmeen ved fotograf Mette Randem følger innsatte gjennom et retreat-tilbud i Halden fengsel. Retreaten er åpen for alle innsatte, uavhengig av religion. (Mette Randem/Frelsesarmeen)