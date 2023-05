I 2021 kom kajakkpadleren Lars Magne Ullvang til kvartfinalen i sommer-OL i Tokyo. Samme år fikk han en 6.plass i VM på 500 meter. Nå prøver familiefaren, som også har en bachelor i pedagogikk, å starte en ny frilufts-linje med padling og klatring på Oslofjord Folkehøgskole. Den nye linja starter opp høsten 2024.

– Det føles som et bønnesvar å få denne muligheten, og nå er vi mange som ber for satsingen og om nok søkere til linja neste år, sier Lars Magne Ullvang til Kristelig Pressekontor når vi møter ham på Baptistsamfunnets nydelige eiendom like ved Oslofjorden i Bærum.

Oslofjord (tidligere Holtekilen) Folkehøgskole, som eies av Baptistsamfunnet, ligger midt i mellom dyre millionvillaer og noen av Norges aller beste kajakk-klubber.

– Skolens område og arealet her har et ekstremt stort potensial som til nå ikke er utnyttet godt nok, sier Ullvang som har god kontakt med de lokale kajakk-klubbene om leie av utstyr.

28-åringen, som også er kjent fra Farmen i 2016, har sett seg lei på at folk ikke forstår hvor mange muligheter det er til friluftsliv i Oslo og omegn, både til lands og til vanns.

– Du må ikke være folkehøgskole på landsbygda for å ha et friluftstilbud.

Jeg har lyst å være en god rollemodell og vise at det kan bære frukter å være tydelig i troen — Lars Magne Ullvang

[ På innsiden av en UFO ]

Vil være kristent forbilde

Ullvang vokste opp i et kristent hjem i Tysvær i Rogaland og gikk som de fleste kristne der til gudstjenester i Den norske kirke og på bedehuset.

Da idrettskarrieren tok ham til Oslo begynte han å gå i pinsekirken Filadelfia og der traff han May Iren som han senere giftet seg med. I fjor fikk de datteren Live som er med pappa på intervju denne dagen.

VAKRE OMGIVELSER: Oslofjord Folkehøgskole, som eies av Baptistsamfunnet, ligger idyllisk til like ved Oslofjorden. Lars Magne Ullvang håper den nye padle- og klatrelinja kan bidra til å utnytte dette området enda bedre. (Ingunn Marie Ruud)

Padleren ønsker å formidle sin kristne tro videre til elevene ved folkehøgskolen. Han forteller at det har vært mange som har hjulpet han opp gjennom karrieren og nå ønsker 28-åringen selv å kunne være til hjelp for unge mennesker.

– Jeg har lyst å være en god rollemodell og vise at det kan bære frukter å være tydelig i troen. Jeg vil også framheve hvor viktig det er å ha en menighetstilhørighet og små trosfellesskap. Jeg traff kona mi i kirka og det var gjennom bibelgruppa jeg fikk kontakt med folkehøgskolen, sier han.

Selv om Oslofjord er en kristen folkehøgskole får de også mange elever uten en bekjennende tro.

– Jeg ønsker å være en tydelig kristen lærer med daglig andakt og bønn, sier Ullvang.

Avvisende først

Ullvang ble kontaktet av rektor ved Oslofjord Folkehøgskole allerede i 2021, da en venn fra bibelgruppa i Filadelfia hadde tipset dem om ham. Da var padleren under oppkjøring til OL i Tokyo og hadde alt sitt fokus der.

– Jeg var ganske avvisende den gangen, men brant ikke broen helt. Høsten 2022 kom vi på nytt i dialog og da hadde jeg bestemt meg for å legge toppidretten på hylla, forteller Ullvang.

Han forteller at det i hovedsak var hensynet til familien som gjorde at han valgte å gi seg i toppidretten.

[ Prest: Hvorfor er Kirkemøtet fortsatt så blendahvitt? ]

Toppidrett kan være en ganske kynisk og egoistisk karrierevei og livsstil — Lars Magne Ullvang

– Toppidrett kan være en ganske kynisk og egoistisk karrierevei og livsstil. Padling er heller ikke en idrett du enkelt kan leve av og jeg forsto fort at padlinga betyr ingenting i forhold til familien.

Dette skoleåret har Ullvang vært deltidsansatt på folkehøgskolen med timer i valgfag og vikartimer innimellom. Ellers har han holdt kajakk-kurs og ikke minst vært hjemmeværende pappa for Live.

Ikke toppidrettslinje

Ullvang understreker at selv om han kommer til å benytte seg av sine relasjoner i Olympiatoppen og norsk toppidrett, så kommer ikke den nye linja på folkehøgskolen til å være en toppidrettslinje og den krever ingen forkunnskaper av elevene.

– Det er elevene som skal være hovedfokuset og jeg ønsker å motivere dem til å være nysgjerrige og lære nye ferdigheter. Jeg har lagt en plan, men linja vil også formes utfra ønskene og behovene til elevene, sier han.

I tillegg til padling skal den nye linja også lære elevene fjellklatring. Både sertifiseringen for padlere (våttkort) og for klatrere (brattkort) blir en del av linjas tilbud.





---

Lars Magne Ullvang

Alder: 28 år.

Sivilstatus: Gift med May Iren, sammen har de ett barn.

Meritter: Olympier, Europamester K1 500m U23, Verdensmester K2 maraton junior, EM- bronse k1 1000m U23.

Aktuell med: Starter ny padle- og klatrelinje på Oslofjord Folkehøgskole høsten 2024.Faktaboks er skilt ut med tre strekar over og under. Fjern alt frå dei tre strekane over og nedover, dersom artikkelen ikkje skal ha fakta.

---