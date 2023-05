Flere giftet seg kirkelig i 2022

Etter tunge pandemiår, har tallene for giftemål i Den norske kirke stabilisert seg, ifølge tall fra SSB.

Av de 20 769 som valgte å gifte seg i år 2022, sto Den norske kirke for 37 prosent av vielsene. Det er på samme nivå som i 2017.

– Det betyr mye å kunne samles for å feire kjærligheten i et vakkert kirkerom med familie og venner rundt. Det er grunn til å tro at det høye antallet i fjor henger sammen med at par valgte å utsette bryllupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er tallet betydelig høyere enn i 2018 og 2019, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

I 2022 valgte 9462 par å inngå ekteskap borgerlig, mens 7731 giftet seg i Den norske kirke. 2024 par inngikk giftemål i tros og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det ble også inngått 1520 ekteskap i utlandet, hvor type vigsel ikke er oppgitt.