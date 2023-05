Reiser mot strømmen: – Tankene mine er alltid i Sudan

– Er du redd for å dra dit?

– Nei.

– Ikke i det hele tatt?

– Nei.

– Du har kanskje aldri vært det?

– Nei.

– Er du redd for arbeiderne dine?

– Ekstremt.

Når Hanekom drar tilbake til Sudan, returnerer han ikke lenger til hovedstaden Khartoum hvor Kirkens Nødhjelps hovedkontor pleide å være.

– Det var der jeg holdt til mesteparten av tiden før. Men på grunn av kampene i området rundt kontoret vårt, er det ikke lenger tilgjengelig.

---

Borgerkrig i Sudan

15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum og regionen Darfur.

Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, begge medlemmer av militærjuntaen som har ledet landet siden kuppet i 2021: Hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder militsen Rapid Support Forces (RSF).

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen, som er anklaget for omfattende krigsforbrytelser i Darfur. Før kampene brøt ut, pågikk det forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren.

Mer enn 750 mennesker er bekreftet drept så langt, de fleste av dem sivile. Rundt 200.000 mennesker har flyktet fra landet, og flere hundre tusen er internt fordrevet, ifølge FN.

FNs matvareprogram (WFP) har sagt at ytterligere 2,5 millioner sudanere kan havne i hungersnød de neste månedene på grunn av konflikten. Antallet mennesker i landet som står i akutt matusikkerhet, vil i så fall øke til 19 millioner.

Kilde: NTB

---

Ikke tilbake til Khartoum

Borgerkrigen i Sudan brøt ut i Khartoum 15. april, og kampene pågår fortsatt. Fredag ble Sudans hovedstad utsatt for både artilleriild og flyangrep. I store deler av Khartoum er fabrikker, banker og butikker plyndret, strøm- og vannforsyninger har brutt sammen, og innbyggerne melder om en kraftig prisstigning på helt nødvendige matvarer.

Enkelte av disse problemene er påtakelige i de områdene hvor Kirkens Nødhjelp nå er inne.

– Det er omfattende kommunikasjonsbrudd, utbredt drivstoffmangel og drivstoffprisene har økt betraktelig. Vare- og forsyningskjeder har blitt alvorlig forstyrret, så det er vanskelig å få tilgang til varer. Og bevegelse langs visse ruter blir stadig farligere, sier han.

[ Staten Israel fyller 75 år: Noam er klar til å flykte til Tyskland hvis krisa blir for stor ]

Som Hanekom sier det selv: Det er stadig vanskeligere for ham og teamet å gjøre jobben sin.

Når Hanekom returner til det krigsherjede landet, blir det til Port Sudan, som har blitt et slags knutepunkt for FN og andre frivillige organisasjoner. Landdirektøren planlegger å bruke oppholdet til å reise mellom Kirkens Nødhjelps baser i El-Gadarif og havna mot Rødehavet.

Sudan Evacuees PORT SUDAN: Sudanske flyktninger venter på et skip som skal ta dem til Saudi-Arabia. De siste ukene har naboland som Egypt, Tsjad, Sør-Sudan og Etiopia tatt imot tusenvis av flyktninger. (Amr Nabil/AP)

Men hvorfor reiser han tilbake til et land hvor mange bistandsarbeidere har blitt sendt hjem?

– Har blitt farligere

Vårt Land har tidligere omtalt en rapport som viser at angrep mot og drap av bistandsarbeidere har økt jevnlig de siste åtte årene. Hanekom forteller at det er bistandsarbeidere som har mistet livet i konflikten i Sudan, men at Kirkens Nødhjelp ikke har opplevd å miste noen av sine.

Når Hanekom får spørsmål om hva som er det viktigste i arbeidet han bedriver, er han tydelig:

– Sikkerheten for våre ansatte. Det er min førsteprioritet, og det er fortsatt det største hinderet.

I dag rår landdirektøren over en stab på omkring 140 ansatte i Sudan. De fleste av dem er sudanske – de internasjonalt ansatte har blitt evakuert.

Sudan Dueling Generals JUNTALEDER: Hærsjef Abdel Fattah al-Burhan, her under et støttearrangement for militæret i 2019. (Hussein Malla/AP)

Hanekom bekrefter at det har blitt farligere for de ansatte å jobbe i Sudan, og det handler ikke bare om krigshandlingene.

– Når de humanitære behovene øker, øker sannsynligheten for kriminalitet, sier han.

Ifølge en legeforening ble et av landets største barselsykehus, som ligger i Khartoums naboby Omdurham, plyndret og okkupert av militære styrker i forrige uke. 17 sykehus er ødelagt og 20 har tvunget til å evakuere pasienter og ansatte siden kampene startet. Av Khartoums 88 sykehus og helseklinikker er 60 ute av drift.

Verdens matvareprogram (WFP) anslår at mat for 13–14 millioner dollar er blitt stjålet så langt. Maten var ment for nødlidende sudanere som er rammet av sult og tørke.

[ Kirkens Nødhjelp reagerer på spionpåstander: – Svært alvorlig ]

Enorme humanitære behov

Hanekom påpeker at det er viktig å huske på at Sudan allerede hadde enorme humanitære behov før konflikten startet i april.

– FN anslo at rundt 15,8 millioner mennesker trengte humanitær hjelp før dette startet. Det var da allerede omtrent en million flyktninger inne i Sudan og omkring 350.000 internt fordrevne mennesker.

– Så ble Darfur og Khartoum spesielt hardt rammet. Det har ført til at folk har flyktet til nabolandene, men vi ser også mange internt fordrevne flyktninger. Jeg tror det nåværende estimatet av internt fordrevne flyktninger er rundt 750.000. Det er mange mennesker.

Sudan Dueling Generals MILITS-LEDER: RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti, taler under et arrangement i 2019. (Hussein Malla/AP)

– Hva hjelper dere menneskene i Sudan med nå?

– Vi har måttet stoppe det meste av programmene våre i mange av delstatene. I noen deler av landet som fortsatt er ganske stabile, kan vi fortsette med arbeidet vi er ment å gjøre. I Sudan har programmene våre dreid seg om å fokusere på rent vann, sanitære forhold og helsespørsmål.

Hanekom forklarer at den ordinære hjelpen vil fortsette, men den må tilpasses og skaleres opp for å hjelpe ofrene for den siste konflikten.

Med sinnet i Sudan

– Har det vært vanskelig for deg å bo en uke her i Norge? Hvordan tilpasser du deg? Er tankene dine i Sudan?

– Tankene mine er alltid i Sudan. På behovene som eksisterer, og igjen, på sikkerheten til laget mitt.

– Men du vet... det får deg til å innse hvor heldige vi er. I Norge har man trygghet og sikkerhet og tilgang til alle mulige bekvemmeligheter. Vi trenger ikke være bekymret for væpnet konflikt midt i hovedstaden.

[ Pave Frans gir 21 drepte koptere helgenstatus ]

– Vi trenger ikke å bekymre oss for hvor vi skal flytte familien vår til neste uke, eller hvor vi skal legge igjen eiendelene våre. Det er en situasjon som millioner av sudanske familier står overfor i dag. Så, for å svare på spørsmålet ditt, det er ikke slik at det å være i Norge blir en tilpasningssak eller at jeg går rundt og føler meg rar. Det understreker bare på en måte viktigheten av det som må gjøres i Sudan.

Siden kampene brøt ut i midten av april, har rundt 200.000 mennesker flyktet fra landet. I tillegg er flere hundre tusen internt fordrevet, opplyser FN.