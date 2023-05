På The Send for andre gang: – Jeg har vært mye mer modig

«Du har satt meg fri, satt meg fri!»

Ungdommene strømmer frem til scenen når Get Focused-bandet åpner arrangementet med lovsang. Så kommer Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli på.

– Velkommen til The Send Oslo! Vi ser en generasjon unge mennesker som reiser seg og sier: Jeg skammer meg ikke over evangeliet!

De unge foran scenen klapper og huier, og strekker hendene i været.

UNGDOM I OPPDRAG: – Jeg håper at dagen i dag skal gi deg mot og kraft til å si at «jeg tilhører Jesus», sier Andreas Nordli når han åpner The Send i Ekeberghallen i Oslo. (Tori Aarseth)

– Vi har bedt om at ditt liv skal bli forandret i dag, hvor du skal få møte Jesus. Er du klar for det? spør Nordli.

Lovsangen ruller videre.

«All in for Jesus»

– Jeg var her i fjor og fikk et veldig sterkt møte med Gud, sier Pia (19) til Vårt Land.

Hun henger sammen med vennegjengen utenfor Ekeberghallen i Oslo, der rundt 1.300 ungdommer samles til det første av årets tre lokale utgaver av The Send lørdag. Til vanlig er hun aktiv i ungdomsarbeidet til Frikirken i Tønsberg, Frik.

– Det er lettere når det skjer noe stort at kristne fra andre steder i Norge kan samles. Så jeg kommer litt for det sosiale, men også for å ære Gud.

«ALL IN»: Pia (19) forteller at hun har vært mer åpen, og fortalt om troen til andre hun møter, etter fjorårets The Send. (Tori Aarseth)

I juni i fjor deltok over 9.000 mennesker på Norges første utgave av The Send i Telenor Arena. Gjennom tolv timer med lovsang og taler ønsket arrangøren å utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.

Arrangementet ble avsluttet med en oppfordring om å gå «all in for Jesus» hvor deltakerne ble bedt om å holde skoene opp i lufta for å demonstrere at de var villige til å «gå hvorsomhelst og nårsomhelst». Ungdommene ble også oppfordret til å registrere seg i en app for å bli aktive lokalt.

– Kan bli for mye for noen

– Jeg tok mye mer standpunkt i hva jeg ville gjøre med livet og det å følge Gud. Det å tørre å be for andre, har vært veldig interessant for min del. Jeg har vært mye mer modig etter The Send, sier Pia.

– Hva gleder du deg mest til i år?

– Det er å få lov til å se hva Gud kan gjøre i rommet. Jeg tror det er en stor sult på å bli mer kjent med Jesus, og se hva han har for fremtiden.

– I fjor var det enkelte som kritiserte tanken om å gå «all in for Jesus», fordi det kan bli for mye. Når vet man at det er nok?

– Jeg tenkte litt på det. Det kan alltids være sånn at man føler et press for å følge det som har blitt sagt, men for min del har det ikke blitt slik at det går utenfor min komfortsone.

Pia tror at følelsen av press kan være vanskeligere for dem som står litt mellom tro og tvil.

– Jeg ser absolutt at det kan bli mye for noen, for The Send er veldig voldsomt. Vi kristne er jo skapt forskjellige. Noen er mer livlige, og The Send er litt mer ekstrovert. Så det handler litt om hvor man er og om personlighet om man passer bedre inn her eller der.

EKEBERGHALLEN: Ungdommer på The Send i Oslo 13. mai 2023. (Tori Aarseth)

Bønnekamerater fra hver sin kant av landet

Peter (18) er aktiv i IMI-kirken i Stavanger, og har kommet til Oslo «hovedsakelig for The Send», som han sier. Også han var på The Send i Telenor Arena i fjor. I år er han kristenruss.

– Jeg registrerte meg i appen i fjor, tror jeg, men personlig så var jeg allerede kristen.

– Har du gjort noe annerledes etter fjorårets The Send?

– Godt spørsmål. Jeg tror ikke det var en radikal kveld for meg. Det var mer en dag som hjalp med å stadfeste at dette er bra, dette har jeg lyst til å være en del av.

Nå ser han frem til å møte venner, og å lovsynge i fellesskap.

– Og så er det fint vær i Oslo, det er en flott ting for oss vestlendinger, ler han.

KRISTENRUSS: Peter (18) har kommet fra Stavanger for å være med på The Send. (Tori Aarseth)

En av kameratene er Anders (18) fra Frik i Tønsberg, som også var med i fjor. De to har møttes på leir flere ganger, og har blitt det Anders kaller «bønnekamerater».

– Det var ålreit å være med å ta et standpunkt i fellesskap, å føle at man ikke er alene i en avgjørelse, men likevel få en personlig opplevelse av det å gå «all in», sier Anders om fjorårets arrangement.

– Har det vært vanskelig å gå «all in»?

– Ja, det er utfordrende på mange måter. Det vanskeligste er kanskje å holde meg stabil i motivasjonen og engasjementet, livet går jo litt i bølger.

– Tenker mindre stygt om folk

Johannes (16) og Augustin (17) er fra Link, ungdomsgruppa til Tønsberg Pinsekirke Betania. De er begge her for første gang.

– Det er nytt for meg, så jeg er spent på hvordan det blir, sier Johannes.

– Hvorfor ville dere komme til The Send?

– Det er for å prise Jesus, da. Å kjenne ham mer, komme nærmere ham og skape en relasjon med ham, sier Johannes.

– Vennene mine inviterte meg, men jeg er her mest fordi jeg har lyst til å oppleve Jesus, bli sterkere i troen min, og velge å sette ham først, sier Augustin.

---

The Send

The Send ble arrangert for første gang i Florida i 2019, med 58.000 deltakere. Arrangementet samlet 150.000 personer i Brasil i 2020.

Ble arrangert første gang i Norge i fjor på Telenor Arena 25. juni 2022, med 9.380 solgte billetter.

I Norge er Ungdom i Oppdrag initiativtaker. De samarbeider med en rekke andre kristne organisasjoner.

I år arrangeres The Send Local i Oslo (13. mai), Kristiansand (27. mai) og Stavanger (10. juni). Det er lokale partnere som står bak disse tre eventene.

Gjennom lovsang og taler ønsker The Send å utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.

---

– I fjor var det enkelte som kritiserte tanken om å gå «all in for Jesus» fordi det kan bli altoppslukende. Har du gjort deg noen tanker om det?

– Jeg tenker at det aldri kan bli for mye. Det å faktisk ta valget om å gå «all in» er ganske vanskelig, for man må legge fra seg mye dårlige vaner. Men jeg tror det er fint når du faktisk gjør det, sier Augustin.

– Har du forventninger til at noe kan bli annerledes etter i dag?

– Ja, jeg har levd en god stund unna Jesus, føles det som. Når jeg kom tilbake og tok imot ham på nytt igjen, så kjente jeg på en mye større glede. Det har forandret livet mitt, jeg tar bedre valg enn før.

– Hva har du valgt bort?

– Det å drikke, dra på fest eller banne, og det å tenke stygt om andre. Jeg har klart å legge fra meg det mer. Jeg drikker ikke, drar ikke på fester og tenker mye mindre stygt om folk.

– Jeg drømmer om en generasjon som er radikale for Jesus

Arrangøren har med vilje latt være å sette opp et detaljert program, forklarer Ungdom i Oppdrag-nestleder Ann-Helen Sperrud til Vårt Land.

ARRANGØR: Ann-Helen Sperrud, nestleder i Ungdom i Oppdrag, på The Send. (Tori Aarseth)

– Vi ønsker ikke å ha personfokus, vi ønsker bare å fokusere på Jesus. Vi vil ikke at folk skal komme innom bare for ett punkt, det er hele dagen som betyr noe.

I år er det gått 1.314 billetter inkludert de frivillige, opplyser Sperrud.

– Hva slags forventninger har dere til arrangementet i dag?

– Mitt hjerte er at en ny generasjon skal virkelig oppleve Guds kall over sitt liv. Jeg drømmer om en generasjon som er radikale for Jesus, og hvis vi kan gjøre noe for å gi dem den tryggheten til å tørre å gjøre det, da er jeg over meg selv.