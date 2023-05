Tidligere sokneprest på Østlandet erkjenner overgrep mot barn

Mannen, som er tiltalt for en rekke forhold, skal møte i retten den 30. mai, tiltalt for en rekke brudd på straffeloven. Han har frem til nå vært siktet for flere forhold, men saken er nå ferdig etterforsket.

Han står tiltalt for å ha begått overgrep mot fem barn og ungdommer av begge kjønn. Den yngste av de fornærmede var rundt ti år da ovegrepene skal ha funnet sted, ifølge tiltalen. Flere av de fornærmede skal ha blitt tilbudt gavekort og penger som betaling.

Den tidligere presten står også tiltalt for å ha vært i besittelse av minst 90 bilder og 1807 videoer som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Mannen skal ha erkjent de faktiske forhold. Han sitter i dag varetekstfengslet, noe han har vært siden han ble pågrepet i august 2022.

Artikkelen oppdateres. Vårt Land forsøker å komme i kontakt med mannens tidligere arbeidsgiver og mannens forsvarer.