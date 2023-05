Norges Kristne Råd blir medlem i KA

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter – som nylig byttet navn til Hovedorganisasjonen KA – har den senere tid fått medlemmer fra nye deler av det kristne kirke- og organisasjonslandskapet.

Historisk har KA siden dannelsen i 1990 i all hovedsak betjent menigheter innenfor Den norske kirke, og disse utgjør fortsatt hoveddelen av medlemsmassen.

Av de omkring 430 medlemmene, er rundt 400 knyttet til Den norske kirke. Omkring 350 av dem er fellesråd, cirka 50 er enkeltmenigheter med egne ansatte, får Kristelig Pressekontor opplyst.

Milepæler

I februar passerte KA en milepæl da de tok opp Larvik Vineyard som den aller første menigheten fra frikirkeligheten. Kirkens SOS fikk KA-medlemskap høsten 2021, Kirkelig Dialogsenter Oslo for et drøyt halvår siden og Det Norske Misjonsselskap på vårparten i fjor. Med opptaket av Norges Kristne Råd (NKR) som medlem passeres enda en milepæl.

NKR representerer som paraplyorganisasjon for 24 kirkesamfunn i Norge, majoriteten av de kristne i Norge. De har foruten medlemskirkene ett kirkesamfunn med observatørstatus og fem såkalt tilsluttede økumeniske organisasjoner. Med sin klare økumeniske profil og brede kirkelige sammensetning bringer Norges Kristne Råd dermed alle de store frikirkelige trossamfunnene i Norge inn i KA-sfæren.

De tilknyttede organisasjonene er Kirkens Nødhjelp, Det Norske Bibelselskap, Blå Kors Norge, bistandsorganet Digni og Norme, sistnevnte en paraplyorganisasjon for misjon og evangelisering der de fleste større aktørene på dette feltet er med. Disse knyttes dermed indirekte til KA gjennom NKRs medlemskap.

KA vil med NKR i rekkene ha 17 medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke.

– Unik kirkeforståelse

Erhard Hermansen er generalsekretær i NKR og ser fram til å bli med i KA-folden. Han opplyser at NKR går ut av Hovedorganisasjonen Virke, tidligere kalt Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, når de nå går inn i KA.

– Hva kan KA bidra med som Norges Kristne Råd særlig ser etter og som gjør at dere bytter organisasjonstilhørighet?

– Det har vært en avveining hos oss lenge hvor vi skulle ha vår tilknytning, sier Hermansen som opplyser at KA for en stund siden fikk anledning til å presentere seg for NKRs styre.

– Vi har hatt et samarbeid med KA over tid, og vårt inntrykk er at de har en nærhet til og forståelse av Kirke-Norge som er god. Derfor mente vi det var rett for Norges Kristne Råd å gå inn i KA nå.

– Vil dere nå også gi råd om at NKRs medlemskirker bør melde seg inn i KA?

– Dette må det være opp til hvert enkelt medlemssamfunn å vurdere, sier Hermansen til Kristelig Pressekontor.

– Tydelig støtte

Han sier at NKR allerede før medlemsopptaket har hatt et godt samarbeid med KA i ulike saker, særlig om kontakten med politiske miljøer og mediene, og at dette har vært nyttig.

– Har du eksempler på dette?

– Ja, vi så det under pandemien og håndteringen av den. Da var KA en viktig støttespiller og en tydelig stemme som forsterket trossamfunnenes plass og rolle, sier Hermansen.

Han bemerker samtidig at Virke er en stor aktør i ideell sektor og at flere kirkesamfunn også har fått god hjelp og støtte derfra. For Norges Kristne Råd var det likevel tid for oppbrudd.

Ambisjoner om vekst

Marit Brandt Lågøyr er avdelingsdirektør for politikk, ledelse og innovasjon i KA og har hatt en sentral rolle i prosessen med å innlemme Norges Kristne Råd. Hun svarer at det kan ventes flere nye medlemmer i KA i tiden som kommer.

– Hvilke ambisjoner har dere om videre vekst?

– Vi har en strategiplan med vekstambisjoner. Der står det at KA skal videreutvikles til en hovedorganisasjon som er bredt forankret i kirkelige og ideelle virksomheter, sier Lågøyr til KPK.

Hun sier at det allerede er flere som banker på KAs dør og at det hos mange aktører finnes et ønske om å profesjonalisere arbeidsgiverrollen.

Vi har hatt et godt samarbeid med Norges Kristne Råd over tid — Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA

– Naturlige allierte

– Vi har hatt et godt samarbeid med Norges Kristne Råd over tid og er veldig glade for at de nå velger å bli en del av KA, sier KAs administrerende direktør, Marit Halvorsen Hougsnæs, i en uttalelse i forbindelse med medlemsopptaket.

Vedtaket i Norges Kristne Råds styre om å søke medlemskap i KA, ble fattet fredag sist uke. Søknaden blir behandlet formelt av KAs styre i begynnelsen av juni