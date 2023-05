Lang rettstvist avgjort – Jehovas vitner tapte i menneskerettighetsdomstolen

Har Jehovas vitner rett til å samle inn privat informasjon om innbyggerne ved dør-til-dør forkynnelse?

Nei, ikke uten et klart samtykke i forkant av forkynnelsen. Det har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) enstemmig avgjort.

Fordrer et klart samtykke

Jehovas vitner i Finland har lenge hevdet at informasjonen som misjonærene samler inn under dør-til-dør-samtaler ikke blir samlet i et register og derfor ikke krenker folks personvern. De har begrunnet informasjonsinnhentingen, og eventuelle notater de tar ved dørbank, med religionsfriheten. Dessuten har de hevdet at informasjonen den enkelte misjonær samler inn, er til privat bruk.

I 2018 mente Finlands øverste forvaltningsdomstol at å nekte informasjonsinnhenting ikke var i strid med religionsfriheten. Den finske domstolen fastslo i 2018 at Jehovas vitners praksis med å samle inn privat informasjon om borgerne, som navn, familieforhold og medisinske forhold mens vitnene drev misjonerte, fordret et klart samtykke fra borgerne på forhånd.

Den europeiske menneskrettighetsdomstol (EMD)

Domstolen er en internasjonal domstol, som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Domstolen behandler saker fra enkeltmennesker, grupper av mennesker eller stater om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

Det følger av EMK artikkel 46 nummer 1 at statene «forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er part i». EMDs dommer er rettslig bindende for medlemsstatene.

Høyesterett har uttalt at når norske domstoler skal tolke EMK, skal de bruke samme tolkningsprinsipper som EMD. Det vil si at EMDs praksis får stor betydning når EMK skal anvendes i norsk rett.

Kilde: regjeringen.no og Norges institusjon for menneskerettigheter

Jehovas vitner var ikke fornøyde med avgjørelsen og stevnet Finland inn for Den Europeiske menneskrettighetsdomstol (EMD). Domstolen tar særlig stilling til saker der ulike menneskerettigheter kolliderer. Tirsdag denne uken tok EMD stilling til saken.

Må endre praksis: Jehovas vitner har en utstrakt misjonærvirksomhet. Her er forsamlingshuset Rikets sal i Sandnes i Rogaland. (Caroline Teinum Gilje)

– Religionsfriheten er ivaretatt

EMD gav den finske forvaltningsdomstolen medhold. Å innhente samtykke i forkant er nødvendig for å forhindre at personlig og sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, i følge EMD. Den finske domstolen hadde etter EMDs syn balansert Jehovas vitners interesser korrekt med borgernes personvernsrettigheter. Å innhente et slikt samtykke var heller ikke til hinder for religionsutøvelsen fra Jehovas vitners side, i følge dommen.

Før saken kom til EMD hadde den versert i flere av Finlands forvaltningsdomstoler siden 2013. Tirsdagens avgjørelse fra EMD ble dermed punktum for en ti år lang juridisk kamp mellom Finland og Jehovas vitners menighet i Finland.