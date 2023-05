7.-8. juni skal pinsemenigheter møtes på Årsmøtekonferansen på Hedmarktoppen folkehøyskole. Der skal de ta stilling til et nytt forslag: Hvorvidt Pinsebevegelsen skal opprette et fagråd for samlivsetiske spørsmål. Det skriver kirkesamfunnet i en ny pressemelding.

Spørsmålet blir drøftet under det som kalles Samtaleforum, Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg.

Det foreslåtte mandatet for det foreslåtte fagrådet er å «utarbeide en praksisveileder i samlivsetiske spørsmål, i tråd med eksisterende trosgrunnlag som gjengitt i grunnlagsdokumentet.»

I pressemeldingen står det at fagrådet skal bli utpekt av Lederrådet, Pinsebevegelsens øverste organ i Norge. Videre står det at gruppen, som vil bestå av medlemmer fra Teologisk Refleksjonsgruppe, Høyskolen for Ledelse og Teologi, og også Lederrådet, vil konstitueres på et Lederrådsmøte før sommeren.

Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe ble opprettet i 2013 for å jobbe med teologiske og etiske spørsmål.

Det var Dagen som omtalte saken først.

«Står trygt»

I pressemeldingen understrekes det at et eventuelt fagråd for samlivsetiske spørsmål ikke på noen måte er en indikasjon på at Pinsebevegelsen er usikker hvor de står i spørsmål om samliv:

«Det er viktig for oss at våre ledere vet tydelig hvor Pinsebevegelsen står i samlivsspørsmålet og at vi også tar på alvor at vi trenger undervisning og kommunikasjon om hvordan vi appliserer dette ut i våre menigheter, til hjelp for oss alle», skriver Pinsebevegelsen.

I grunnlagsdokumentet til Pinsebevegelsen står det: «Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv.».

