Var skeptiske til trosopplæringspakke. Nå har NLM ung snudd

– Fortsatt er det ting vi ville gjort annerledes, men nå vil vi stille oss bak ressursen. Det er resultatet av en modningsprosess og langvarig dialog, sier Hans Kristian Skaar, daglig leder i Misjonssambandet ung (NLM ung) til Utsyn.

NLM ung er barne- og ungdomsarbeidet til Misjonssambandet. De har nylig inngått samarbeid med Awana Norge, som er en trosopplæringsressurs som driftes av Indremisjonsforbundet (ImF) og ImF Ung.

Trosopplæringspakken har de importert fra USA.

Da NLM ung ble invitert med som samarbeidspartner tidligere, valgte de å takke nei, skriver Utsyn.

– Den gangen valgte vi å ikke samarbeide med utgangspunkt i innhold, teologi og pedagogikk. Det var en del elementer som gjorde det unaturlig for oss å være utgiver av Awana.

Tettere forpliktelse

Siden da har trosopplæringsressursen vært under bearbeiding og er blitt ytterligere tilpasset norske forhold. Nå er derfor tonen fra NLM Ung en annen.

– Det finnes ikke tilsvarende ressurs, sier Skaar til Utsyn.

Partneravtalen ble signert 3. mai. Den gir ikke NLM ung noen form for formelt eierskap i Awana, men det gir likevel en tettere forpliktelse, skriver Sambåndet.

– En partner forplikter seg på å promotere Awana i egne rekker, og på lengre sikt vil det gi oss flere brukere totalt sett. Det betyr også at de uttrykker et ønske og vilje til å bidra med egne ressurser til arrangement og videre utvikling, sier Lars Dale, daglig leder i Awana Norge, til Sambåndet.

Fra før er Fribu (Frikirkens barn og unge) og ImF Ung samarbeidspartnere med Awana Norge. Til sammen brukes det i 181 ulike barne- og ungdomslag, inkludert 20 lag hos NLM Ung.

Ble kritisert

Da Vårt Land omtalte Awana-opplegget i 2017 ble det kritisert for å vektlegge synd og ha et bokstavtro bibelsyn.

Inntrykket av at det syndige mennesket vektlegges tidlig, ble tilbakevist av nasjonal leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen.

– Det er ikke feil å si at vi er syndere, men først skal barna få et sant bilde av at de er skapt av Gud, og at de er elsket og unike. De skal få vite at denne kjærligheten gjorde at Jesus døde for dem, uttalte hun.

