Over 36 500 er medlem i mer enn ett trossamfunn

Dersom en person står på medlemslistene til to ulike trossamfunn, får ingen av dem statstilskudd for denne personen. Unntaket er Den norske kirke, da de ikke får statsstøtte per medlem.

– Dette er et økende og vedvarende problem som må løses, sier generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, til Kristelig Pressekontor.

Hun forklarer at de ca 50 millionene som ikke blir utbetalt i tilskudd er medlemmenes egne penger.

­– Dette er jo penger som disse medlemmene har rett på i form av tilskudd til trossamfunnet sitt. Det er ikke en statsstøtte man søker om, men tilskudd som følger med medlemmene.

Økende omfang

Problemet med dobbeltregistrering er økende i omfang. Statistikk fra Brønnøysundregisteret viser at antallet ikke-berettigede medlemmer har mer enn doblet seg fra 2008 (32 414) til 2022 (79 758).

Av de 79 758 som var ikke-berettigede for statstilskudd i 2022 var 22 916 strøket av andre grunner enn dobbeltregistrering (for eksempel døde eller ikke bosatt i Norge).

Av de dobbeltregistrerte var 21 dobbeltregistrert på egen liste, 16 949 (unike fødselsnr) dobbeltregistrert mot Den norske kirke og 43 900 (19 626 unike fødselsnr) dobbeltregistrert mellom andre tros- og livssynssamfunn. Til sammen utgjør dette 36 575 personer det ikke utbetales noe tilskudd for.

­– Dette treffer alle, både kristne, muslimske, buddhistiske, humanistiske og andre tros- og livssynssamfunn. De eneste dette ikke har betydning for er Den norske kirke, sier Joys.

Ønsker en løsning

Dobbeltregistreringen er et problem STL har prøvd å få en løsning på i flere år. De påpekte problemet allerede da den nye trossamfunnsloven var ute på høring. Da skrev de at det «må etableres en ordning der de personene som står dobbeltregistrert får beskjed om dette, for eksempel fra Brønnøysund eller Altinn, for så å kunne velge medlemskap. Ordningen må selvsagt ta de nødvendige personvernhensyn», i sitt høringssvar.

Fra Buddhistforbundet ble det foreslått at det nyeste medlemskapet skulle være tilskuddsutløsende og at medlemskap i tidligere trossamfunn automatisk annulleres når man melder seg inn i et nytt.

Ingen av disse høringsforslagene ble tatt til følge i den nye loven som trådte i kraft i 2021.

­– Det er ikke en hjertesak for oss hvordan dette løses, men det er en hjertesak at det løses. Det går på tålmodigheten løs at vi ikke har fått til en løsning på dette ennå, sier Joys.

Må selv ta kontakt

I dag må enkeltpersoner selv ta kontakt med Brønnøysundregistrene for å undersøke hvilke tros- eller livssynssamfunn de står registrert i. Det er en tungvint løsning, mener STL. Joys tror mange dobbeltregistrerte lever i god tro om at de kun er medlem i ett trossamfunn, og dermed ikke finner det naturlig å innhente informasjon om andre medlemskap.

– Hvis man melder seg inn i et trossamfunn, kan man tenke at man blir utmeldt av sitt forrige trossamfunn. Men det er ikke tilfellet. Man må først melde seg ut for å unngå dobbeltmedlemskap. Mange er ikke klar over at de er medlem flere steder fordi de for eksempel ble innmeldt et sted som barn, sier hun.

– Det et en særlig gruppe med dobbeltregisterte fra 2006, som man ikke får vite hvem er, grunnet personvernhensyn. Dem kan man da ikke kontakte for å oppfordre dem i å melde seg ut enten av det ene eller det andre -samfunnet. Det gjør at medlemslistene ikke blir korrekte.

Generalsekretæren i STL er overbevist om at ingen trossamfunn ønsker å ha folk i sine register som ikke ønsker å være der.

– Alle ønsker så ordentlige medlemslister som mulig, men de trenger drahjelp fra myndighetene for å løse dette problemet på en god måte, sier Joys.

Vil ikke gjøre endringer

Det er Barne- og familiedepartementet som har ansvaret for tro og livssynspolitikken i Norge. De skriver i en e-post til KPK at dobbeltregistrering ikke er noe de planlegger å gjøre noe med.

– Staten kan ikke hindre borgerne i å melde seg inn i tros- og livssynssamfunn, og den kan heller ikke melde noen ut av et tros- eller livssynssamfunn. Et dobbeltmedlem som ønsker å avslutte medlemskapet i et tros- eller livssynssamfunn han/hun står oppført i, må selv ta kontakt med dette samfunnet og melde seg ut, skriver senior kommunikasjonsrådgiver, Cecilie Roang.

Hun mener det er enkelt å sjekke om man står oppført som medlem i flere tros- eller livssynssamfunn, ved å ringe til Brønnøysundregistrene og be om innsyn.

– Dersom staten skal føre et permanent og ajourført register over medlemmer i tros- og livssynssamfunn, vil det innebære en rekke rettslige spørsmål som må utredes. En endring av betingelsen om at trossamfunnene ikke får tilskudd for personer som samtidig er medlem i andre trossamfunn, vil kreve en lovendring. Det er per i dag ingen planer om å sette i gang et slikt arbeid i departementet, skriver Roang.