Koranbrenneren Rasmus Paludan begjært fengslet i Sverige, ifølge Aftonbladet

Hvis Paludan kommer tilbake til Sverige, vil han bli fengslet. Det skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Dansk-svenske Paludan har ved flere anledninger brent koraner i Sverige, og er under etterforskning for hets mot en folkegruppe og grovt overgrep mot en tjenesteperson. Han er tidligere straffedømt for rasisme i Danmark, og er leder for det danske, ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

I januar skapte han overskrifter da han brente koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan brukte hendelsen som en direkte begrunnelse for at Sverige ikke kunne regne med Tyrkias støtte i deres søknad om Nato-medlemsskap.

Paludan har vært innkalt til avhør av svensk politi, men har ikke møtt opp. Dette er bakgrunnen for at han nå begjæres fengslet.

– Anklagene er latterlige, sier Paludan til Aftonbladet.

Han sier det er uaktuelt å reise til Sverige, men at han er villig til å la seg avhøre gjennom dansk politi og videooverføring.

