Bare to kommuner har søkt om å overta ansvaret for gravplasser

Bærum er første kommune som overtar gravplassmyndighet etter at den nye loven trådte i kraft fra nyttår 2021, skriver Dagen.

– Vi er kjent med at flere kommuner har vurdert å overta som gravplassmyndighet, men per i dag har vi kun én søknad om overføring av gravplassmyndighet til behandling, sier fagsjef Hege Alice Granøe hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, til Dagen.

Den ene søknaden er fra Oslo kommune.

Fire kommuner, Sandefjord, Modum, Gjesdal og Vennesla, hadde kommunal forvaltning av gravplasser før loven ble endret.

Mangeårig kampsak

Lovendringen innebar at kommunene kan ta over driften av gravplassene. Hvis kommuen ønsker dette, må det kirkelige fellesrådet gi fra seg ansvaret for forvaltningen.

Human-Etisk Forbund (HEF) har i mange år arbeidet for at gravplassforvaltning skal være et kommunalt ansvar, fordi dette er fellestjenester som innbyggere med ulike tros- og livssyn har bruk for. «Da er det feil at ett trossamfunn skal ha eneretten på å drive det», skriver HEF på sine nettsider.

I januar 2021 sendte HEF ut et brev til alle kommuner for om muligheten for å ta over gravplassforvaltningen.

Ifølge Dagen har kommunene Horten og Stavanger har hatt spørsmålet oppe til vurdering, men valgt å fortsette som før med at kirkelig fellesråd forvalter gravsteder.

Dagen viser også til en opptelling som Hovedorganisasjonen KA gjorde i 2018, der en tredel av de kirkelige fellesrådene oppga at de har avtaler med kommunen om tjenesteyting til den praktiske driften av gravplassene.

KA: Ordningen fungerer godt

Marit Brandt Lågøyr, direktør for KAs avdeling for politikk, ledelse og innovasjon, sier til Dagen at alt tyder på at ordningen med kirkelige fellesråd som forvalter av gravplasser, fungerer godt.

Hun understreker at fellesrådene er bevisste på å skille roller, som trossamfunn og offentlig gravplassmyndighet.