Lørdag 29. april var startskuddet for det evangelikale studentarrangementet Fill The Stadium (FTS) OU, hvor målet var å fylle Gaylord Family – Oklahoma Memorial Stadium med unge kristne studenter. Stadiumet er med sin kapasitet på 86.000, det 22. største stadiumet i verden. På forhånd var det over 80.000 påmeldte til arrangementet, men den lokale studentavisen OUdaily skriver at det dukket opp et sted mellom 20.000 og 30.000 kristne, og at man slik sett bare fylte omkring en fjerdedel av stadiumet.

På forhånd ble arrangementet, som blant annet inkluderte en konsert av den profilerte artisten Chance The Rapper, sett på som en mulig start på en ny vekkelsesbølge over landet. Det skriver svenske Dagen.

Arrangementet har blitt sett som en forlengelse av det skjedde i februar i Asbury University i Wilmore i delstaten Kentucky. Da utviklet en gudstjeneste seg til et to ukers langt bønnemøte med lovsang og tilbedelse. Det ble spontant igangsatt av kristne studenter, og omkring 15.000 studenter var til stede daglig.

Vårt Land har tidligere omtalt Asbury-saken. Ifølge NBC spredde Asbury-samlingen seg til andre universitet i USA, og liknende samlinger brøt ut på Lee University i Tennessee, Anderson University i Indiana og Ohio Christian University i Columbus.