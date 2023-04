«Bibelen til alle»-prosjektet ble først arrangert av Ungdom i Oppdrag (UiO) i Finnmark. Siden har de vært innom husstander i Troms, Østfold og Hedmark. Foreløpig er over 200.000 bibler delt ut, ifølge arrangørene.

Da pandemien gjorde sitt inntog, ble prosjektet stoppet, men nå er det i gang med nye runder. Etter nesten to uker med dør-til-dør aksjon er de snart ferdig med alle boliger i Hamar kommune.

– Engasjementet har vært fantastisk, forteller Andreas Karstad til Vårt Land.

Han er pastor i Norsk-Luthersk Misjonssamband (NLM) Hamarkirken, og ansvarlig for bibelutdelingen. Karstad forteller om flere sterke hendelser, blant annet mennesker som har møtt utdelerne med tårer i øynene.

– Jeg møtte en mann som hadde opplevd mye i livet. Etter et tøft liv virket det som at han ville ha en bok som kunne sette fokus på større spørsmål i livet. Han sa faktisk «nå trenger jeg bibelen».

Skeptisk til behovet

Christian Lomsdalen er leder for Human-Etisk Forbund, og stiller seg undrende til behovet for bibler.

– Jeg tenker at det er ganske lett å få tak i bibler. Jeg sliter med å se at de som ønsker boka, ikke allerede har den, sier han.

LEDER: Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund ser ikke behovet for bibel-utdeling. (Foto: Morten Opedal)

Lomsdalen mener at når selv lederen for Human-Etisk forbund har ti bibler liggende hjemme, bør det ikke være noe problem for andre å skaffe sin egen.

Samtidig påpeker han at det er helt greit å gå dør til dør og spørre om folk har lyst på en bibel.

– Vi har tidligere problematisert utdeling av den boka i offentlige institusjoner, som i skolen. Der er det problematisk, men så lenge de som deler ut respekterer et «nei», må de gjerne få lov til det.

Få negative reaksjoner

I Hamar forteller Karstad at det har vært svært få negative hendelser. Det tror han handler om at prosjektet ikke handler om å tvinge folk til å ta i mot bibelen.

– Vi legger ikke igjen bibler i postkassa til de som ikke vil ha. Prosjektet handler om å hjelpe de som vil ha en bibel, men som ikke har skaffet seg en ennå. Vi skal ikke prakke på noen en uønsket bibel, sier han.

FORNØYD: Andreas Karstad er pastor i Norsk-Luthersk Misjonssamband (NLM) Hamarkirken, og ansvarlig for bibelutdelingen. (privat)

Prosjektet handler om to ting: I en undersøkelser fra InFact fra 2018 kom det fram at i Hedmark var det 40 prosent av husholdningene som ikke hadde en bibel hjemme. Det ville de gjøre noe med. I tillegg vil Karstad aktualisere bibelen.

– Vi har fått tilbakemelding på at prosjektet vårt er blitt en snakkis. I lunsjen på jobb blir bibelen pratet om, mye takket være dør-til-dør aksjonen, mener han.

Frivilligheten lever enda

Flere av overskriftene i mediene fra frivillighetens år 2022 har handlet om at det er vanskelig å engasjere frivillige. Det mener NLM-pastoren at ikke har vært et problem for dem.

– Vi har fått med oss over 250 frivillige, så engasjementet har vært stort. Det er folk i alle aldre som går. De yngste har vært barn i 12-årsalderen i følge med voksen. De eldste er i slutten av 70-årene.

Han mener en sterk visjon er viktig for å få folk med seg.

– Jeg har erfaring fra flere tidligere prosjekt med frivillige. Jeg har sett at når folk forstår visjonen, er det lettere å få de med seg.

– Mange har fått troa på at de kan utgjøre en forskjell med «bibel til alle» prosjektet, mener Karstad.