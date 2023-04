NRK felt i PFU for andre gang etter artikler om prest Benjamin Anda

Tirsdag 17. januar i år publiserte NRK en nettartikkel med tittelen «Kvinneprestmotstandar ber om økonomisk fallskjerm».

Her skrev de at prest Benjamin Anda ba om å få en økonomisk fallskjerm for å slutte. NRK siterte et svarbrev fra biskopen til presten, der ønsket om en økonomisk kompensasjon ble nevnt.

I februar klaget Anda saken inn til PFU. Anda mener det er kritikkverdig at en personalsak har havnet i pressen, og at det omtalte brevet ikke har noe i offentligheten å gjøre. Han mener også NRK har lite innsikt i saken, fordi brevet er en del av et større sakskompleks.

Onsdag ble klagen behandlet i PFU. Etter en samlet vurdering konkluderte de med at NRK har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll.

– Oppleves som et overgrep

Benjamin Anda, sokneprest i Giske og Vigra i Møre bispedømme, har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester.

I fjor høst ble NRK felt i PFU for å ha skrevet at Anda «nekter å samarbeide med kvinnelige prester». Klagen som onsdag ble behandlet i PFU handler om en annen NRK-artikkel, som tidligere har blitt omtalt i Vårt Land. Det har blitt gjort kjent at brevet fra biskopen til Anda, som NRK siterte fra, ble lekket til NRK av en tillitsvalgt i presteforeningen.

I klagen skriver Anda følgende:

«Det oppleves som et overgrep at korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker plutselig var å finne offentlig i landets største medium, sammen med en tolkning av denne som ikke gir et fullt og korrekt bilde av saken», skriver klageren, ifølge PFU.

Han har også pekt på konsekvenser saken har hatt for ham.

«[Omtalen] har bidratt til å sette meg i et dårlig lys, uten at jeg har hatt særlig mulighet for å forsvare meg – da jeg forholder meg til at korrespondanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skulle få være nettopp dette. Saken har også skapt uro i mine sogn og skapt et inntrykk av at jeg nå har sagt opp.»

Klager har reagert på at NRK fremstiller det som at han «bevisst har søkt seg til en menighet med flere kvinnelige prester i kollegiet», noe klager opplyser at ikke stemmer. Dette skal senere ha blitt rettet i NRK sin tekst, etter korrespondanse med klager. Anda reagerte også på bli omtalt som kvinneprestmotstander.

Må akseptere søkelys

I sin innstilling mente sekretariatet i PFU at NRK ikke hadde brutt god presseskikk. Dette ble endret etter en diskusjon i utvalget, som konkluderte med brudd.

I innstillingen sa PFU at de forstår at klager misliker søkelyset, men viste til at det ikke er uvanlig at de omtaler sluttpakker. De kunne heller ikke se at det er omtalt private forhold. En prest er i en betrodd stilling, og må akseptere søkelys rundt stillingen sin, mente PFU.

Innstillingen merket seg også at NRK hadde sitert et svarbrev fra biskopen uten at de hadde hatt tilgang til all korrespondanse. De påpekte at det er viktig å ta forbehold når man ikke vet alt, men mente det var grunnlag for å tolke dokumentasjonen som foreligger som at klager har bedt om økonomisk kompensasjon.

I innstillingen mente de også at Anda må akseptere betegnelsen «kvinneprestmotstander» gitt hans teologiske ståsted.

At NRK skrev feil om Andas motiver for å søke seg til stillingen, veies opp fordi NRK senere rettet feilen, mente PFU i innstillingen.

Faktiske feil

I diskusjonen mellom medlemmene av PFU var flere uenige i deler av innstillingen. Til slutt landet de altså på at NRK hadde brutt god presseskikk.

Flertallet i utvalget mente NRK ikke hadde dekning for å konstatere at Anda ba om økonomisk sluttpakke, og at dokumentasjonen deres ikke ga grunnlag for å slå dette fast. Flere påpekte også at NRK ikke kunne forvente at Anda skulle bidra med å dele informasjon om dette med pressen, siden det gjelder hans arbeidsforhold.

Flere påpekte også at NRK oppga en faktisk feil da de skrev at Anda bevisst hadde søkt seg mot en menighet med kvinnelige prester i kollegiet. Feilen ble først rettet da saken ble klaget inn til PFU, og flere medlemmer mente dette var kritikkverdig.

Etter diskusjonen konkluderte de altså med at NRK brøt god presseskikk for punkt 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll. Et av medlemmene var uenig i konklusjonen og uttrykte dissens.

Dette er punktene Anda klaget inn

Anda har klaget inn NRK flere punkter, blant annet:

2.2, om redaksjonell integritet, troverdighet og uavhengighet

2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold

3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om privatliv

4.4, om dekning for titler

4.13, om retting av feil

NRK avviste brudd

Før PFU-møtet kom NRK med sitt tilsvar hvor de avviste at det er begått brudd på god presseskikk.

Siden brevet gjelder prestens arbeidsforhold i Den norske kirke, avviste de at saken omhandler et privat forhold.

De har også ment at brevet fra biskopen er håndtert gjennom normalt kildearbeid. NRK påpeker:

«Brevet har to avsendere og fire personer på kopilista og er ikke merket unntatt offentlighet. NRK har ikke fått brevet fra noen av mottakerne eller avsenderne, noe som også viser at brevet har blitt delt med flere.»

NRKs mener også at kirkens håndtering av møtet mellom teologi og arbeidsliv og oppfølging av egne vedtak rundt dette, er av stor allmenn interesse.

PFU sitt utvalg var enige i at saken hadde allmenn interesse, men landet på at god presseskikk var brutt på grunn av slurvete håndtering.

Pressen faglige utvalg

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund.

PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

PFU består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet.

