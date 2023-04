Runar Søgaard: Derfor sa han ja til å være spaltist på omstridt høyre-nettsted

Torsdag publiserte det svenske tidsskriftet Expo en artikkel der de skriver om Runar Søgaards «nye jobb: skribent på høyreekstremt nettsted».

Til Vårt Land forteller Søgaard at han møtte Svenska Morgonbladet til en lunsj, og der fikk tilbudet om å bli spaltist. Han ville tenke litt, og ba om et nytt møte der han stilte mer dyptgående spørsmål.

– Jeg vet hvordan debatten i Sverige har vært når det gjelder alternative medier. Derfor ville jeg forsikre meg om at det ikke fantes noen lik i skapet, og at det ikke var noe sant i noen av de antagelsene som har vært rettet mot deres lag og avisen.

Vårt Land møter Søgaard på Sæle-fløyens nye Oslo Symposium, idet Expos sak var i ferd med å spre seg i flere norske medier.

Søgaard sier at svarene han fikk da han «stilte til veggs» eieren av Svenska Morgonbladet, gjorde at han takket ja til å bli deres hovedspaltist.

– Han bekreftet både sin tro, ideologi, politiske sympati og slike ting. Etter det møtet kjente jeg at her er det en mann som er rakrygget og ærlig. Han er selv innvandrer, slik at man ikke kan angripe ham for å være rasist, og han er kristen. Han har ikke en fartstid i noen av disse tvilsomme, ekstremistiske bevegelsene i Sverige. Han har sin historie som en moderat, høyre-mann og har vært med i Høyre og sittet med oppdrag i kommunen, sier Søgaard.

Forlot Moderaterna

Det svenske tidsskriftet Expo skriver at Søgaards nye oppdragsgiver er et høyreekstremt nettsted. Ifølge deres artikkel er personen som de siste par årene har drevet nettstedet Svenska Morgonbladet, medlem av og kirkevalgskandidat for det høyreekstreme partiet Alternativ för Sverige. Men Expo oppgir ikke personens navn. Det gjør heller ikke Svenska Morgonbladet selv.

Nettstedet FrihetsNytt gjorde i 2022 et intervju med en person de presenterer som grunnlegger av Svenska Morgonbladet. Ifølge dette intervjuet har vedkommende tidligere vært aktiv i Moderaterna, men forlot partiet i 2020 fordi han mente det var for smalt rom for meninger der. Under pandemien startet han og noen andre Svenska Morgonbladet som nettavis.

Ifølge Expo har flere av Svenska Morgonbladets spaltister tilknytning til høyreekstreme miljøer.

Expo ble grunnlagt i 1995 av blant andre forfatteren Stieg Larsson, og skriver om seg selv at journalistisk gransking av det ekstreme høyre har helt fra starten av vært grunnlaget for deres arbeid.

Runar Søgaard

Norsk tidligere predikant og musikkonsulent bosatt i Stockholm, best kjent for sitt tidligere ekteskap med den svenske artisten Carola Häggkvist fra 1990 til 2000.

Har gjennom store deler av livet vært tilknyttet trosbevegelsen og Livets Ord. Har bakgrunn fra frikirkemiljø i Norge og er sønn av Frank Søgaard, som var pastor i Den Frie Evangeliske forsamling i Oslo.

Søgaard har siden slått seg opp som ledelseskonsulent og deltatt i TV-programmene Farmen kjendis (2019) og Camp Kulinaris (2020).

Kilde: Wikipedia og Vårt Land

Svenska Morgonbladet beskriver seg selv som «et alternativmedie som rapporterer og analyserer nyheter utfra et klassisk konservativt perspektiv». Nettstedet skriver at de ble grunnlagt i 2020 av klassisk konservative som hadde vært aktive i de etablerte høyrepartiene, men forlot disse da de ble mer liberale.

«Virksomheten ble innledningsvis drevet av en ideell forening som samlet en bredde av samfunnskritiske røster, som kjente at mainstream-media gjorde alt i sin makt for å gjøre alle de som stod utenfor den smale meningskorridoren tause».

Svenska Morgonbladet skriver at deres lederside blir understøttet av kronikker forfattet av «nasjonalister, verdikonservative, samfunnsdebattanter og intellektuelle tradisjonalister».

HEBRAISK: Runar Søgaard forteller at han har flere tatoveringer på hebraisk, og viser fram den ene. (Matilde Solsvik)

Noen av Søgaards titler

Eksempler på noen av Runar Søgaards tekster og et intervju med ham (vår oversettelse til norsk):

Deres krig mot Trump - Makthavernes metoder for å utslette vår frihet og demokrati

Pentagonlekkasjen: Runar Søgaard tror Kongressen har begått lovbrudd - mørklegges av media (intervju med Søgaard)

Runar Sögaard: Transene och gifttrollene trigget av Alfabetmafiaen

Søgaard: Trump tiltales – Nå høynes innsatsene i kampen mellom etablissement og frihetsideal

Dømt for skattesvik

Søgaard fikk i 2021 en fengselsdom i svensk lagmannsrett. Han ble dømt for brudd på svensk regnskapslovgivning og grovt skattesvik. Han fikk også forbud mot å drive forretningsvirksomhet i fem år, fra den dagen han ble først dømt i svensk tingrett.

Søgaard har hele tiden nektet straffeskyld.

En av flere bøker han gir ut i år, handler om tiden i fengsel. Først skal hans selvbiografi nylanseres med to nye kapitler i mai.

– Og så skal jeg på Sverige-turné etter sommeren med et antall veldig kjente svenske personer i talkshow-format. Det kommer til å hete «En fengslende aften», sier Søgaard til Vårt Land.