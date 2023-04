Prest klager inn NRK til PFU for ny sak: – Oppleves som et overgrep

Tirsdag 17. januar i år publiserte NRK en nettartikkel med tittelen «Kvinneprestmotstandar ber om økonomisk fallskjerm».

Her skrev de at prest Benjamin Anda ba om å få en økonomisk fallskjerm for å slutte. NRK siterte et svarbrev fra biskopen til presten, der ønsket om en økonomisk kompensasjon ble nevnt.

Nå har Anda klaget saken inn til PFU, ifølge PFU. Dagen omtalte saken først.

– Oppleves som et overgrep

Benjamin Anda, sokneprest i Giske og Vigra i Møre bispedømme, har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester.

I fjor høst ble NRK felt i PFU for å ha skrevet at Anda «nekter å samarbeide med kvinnelige prester».

Artikkelen Anda nå klager NRK til PFU for, har tidligere blitt omtalt i Vårt Land. Det har blitt gjort kjent at brevet fra biskopen til Anda, som NRK siterte fra, ble lekket til NRK av en tillitsvalgt i presteforeningen.

Anda mener det er kritikkverdig at en personalsak har havnet i pressen, og at det omtalte brevet ikke har noe i offentligheten å gjøre. Han mener også NRK har lite innsikt i saken, fordi brevet er en del av et større sakskompleks.

«Det oppleves som et overgrep at korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker plutselig var å finne offentlig i landets største medium, sammen med en tolkning av denne som ikke gir et fullt og korrekt bilde av saken», skriver klageren, ifølge PFU.

Han har også pekt på konsekvenser saken har hatt for ham.

«[Omtalen] har bidratt til å sette meg i et dårlig lys, uten at jeg har hatt særlig mulighet for å forsvare meg – da jeg forholder meg til at korrespondanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skulle få være nettopp dette. Saken har også skapt uro i mine sogn og skapt et inntrykk av at jeg nå har sagt opp.»

Anda har klaget inn NRK flere punkter, blant annet:

2.2, om redaksjonell integritet, troverdighet og uavhengighet

2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold

3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om privatliv

4.4, om dekning for titler

4.13, om retting av feil

Avviser brudd

I tilsvaret sitt avviser NRK at det er begått brudd på god presseskikk.

Siden brevet gjelder prestens arbeidsforhold i Den norske kirke, avviser de at saken omhandler et privat forhold.

De mener også at brevet fra biskopen er håndtert gjennom normalt kildearbeid. NRK påpeker:

«Brevet har to avsendere og fire personer på kopilista og er ikke merket unntatt offentlighet. NRK har ikke fått brevet fra noen av mottakerne eller avsenderne, noe som også viser at brevet har blitt delt med flere.»

NRKs mener at kirkens håndtering av møtet mellom teologi og arbeidsliv og oppfølging av egne vedtak rundt dette, er av stor allmenn interesse.