Filadelfia Kristiansand selger medieselskap til Oasenkirka-selskap

Fra og med 20. 04. 2023, vil Q42 Media være eid av Oasen Holding Søgne AS. Dette er et selskap hvor Oasenkirka er eneste aksjonær.

– Som en del av en større omstrukturering av Filadelfia konsernet, har salg av Q42 Media AS vært et av de aktuelle tiltakene. Vi er nå veldig glade for at OHS overtar selskapet og kan videreutvikle dette som en lokal aktør som Filadelfia kommer til å samarbeide tett med videre, skriver Filadelfia Kristiansand i en pressemelding.

Q42 Media AS vil fortsatt ha sin base i bygget Q42, og skal fortsette å betjene behovene til de kommersielle og kirkelige aktørene som holder til i huset.

– Det er stor glede over at dette har løst seg på en veldig god måte og vi er sikre på at dette vil tjene til det beste for Q42 Media AS, skriver de.

Oasenkirka forteller at de har kjøpt selskapet fordi de har et behov som de ønsker å få dekket.

– Vi driver jo en god del virksomhet og flere skoler, vi har behov for mediatjenester inn i disse virksomheten. Og så vil vi fortsette tilby andre muligheten til å bruke selskapet, sier Jan Inge Jenssen, styreleder i Oasenkirka.

Q42 Media er et produksjonsselskap, og selskapet står også med en 50 prosent eierandel i Radio 3,16. Etter salget vil de beholde 10 prosent av eierandelen, mens 40 porsent av eierandelen i Radio 3,16 overføres til Filadelfia Kristiansand. Kristen Mediaallianse AS, bedre kjent som Norge Idag, eier resterende 50 prosent av radioen.

Økonomisk ryddejobb

I flere år har oppføringen og driften av Q42-bygget påført konsernet til Filadelfia Kristiansand millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Kongressenteret er nå solgt, men Filadelfia Kristiansand jobber fortsatt med økonomisk opprydning i kjølvannet av Q42-eventyret.

I slutten av mars opplyste administrerende leder Hilde Lunde i Filadelfia Kristiansand til Vårt Land at menigheten satt igjen med en gjeld på mellom 18 og 20 millioner kroner etter eiendomssalget.

I februar begjærte Kristiansand Kongressenter, et av datterselskapene til Filadelfia Kristiansand-konsernet, seg selv konkurs. Filadelfia Kristiansand AS og Krikon Eiendom AS, henholdsvis mor- og søsterselskap, har meldt inn krav i konkursboet på henholdsvis 3,9 millioner kroner og 9,4 millioner kroner.

---

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS, Q42 Media AS og Kristiansand Kongressenter AS.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

I februar ble konferansesenteret solgt for i overkant av 100 millioner kroner til Elvegata Eiendom AS, et nystartet selskap eid av flere kristne investorer.

---