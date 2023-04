Brøt den muslimske fasten i kirka

Til lyden av panfløyte og lukten av mat kunne gjestene komme inn i St. Jakob kirke midt i Bergen sentrum onsdag kveld. For første gang var muslimer, kristne, jøder og ikke-troende samlet her for å markere iftar, altså måltidet som bryter den muslimske fasten.

Over 60 påmeldte og 20 på venteliste er arrangørene svært fornøyd med.

– Dette er veldig positivt. Slike møter mellom mennesker er bare bra.

Det sier Anna Hovda, vikarierende sokneprest i Bergen domkirke menighet. Hun har lært mye av arrangementet, og trekker fram at det er ting man ikke kan lese seg til.

– Jeg har lært om tyrkiske skikker og tradisjoner, om favorittmaten, om hva de savner i Tyrkia og hva de liker i Norge. Jeg ser på dette som en veldig fin måte å bli kjent med mennesker på.

Iftar er det daglige måltidet muslimene har for å bryte fasten under ramadan. Det er en religiøs dyd å servere iftar til gjester, og det er ikke uvanlig å samles i fellesskap for å bryte fasten. Det ble gjort på ramadans nest siste dag, denne gangen i kirka.

FULLT HUS: Over 60 var påmeldt til arrangementet og 20 stod på venteliste. (Magnus Laudal)

24 timer uten mat

Allayhar Hassini er fra Afghanistan og jobber som vernepleier i Bergen. Da de andre endelig kunne spise, ventet Hassini og kameraten Qamar Ali Qamari enda litt lenger.

Nøyaktig når fasten brytes varierer litt mellom muslimer. Hovedregelen er ved solnedgang. Det er det noen som tar bokstavelig, mens andre følger soltiden i Midtøsten.

Når sola er borte, og ikke gir gjenskinn i noen vinduer eller speil, kan maten endelig inntas for Hassini. Han har ventet siden dagen i forveien med å spise. På morgenen klarte han ikke å stå opp for å spise før soloppgang, og gikk dermed hele dagen uten mat.

– Det var godt med mat! Kanskje ekstra godt i så fint selskap og i et så fint bygg, sier han og smiler.

Hassini kom til Norge i 2009, og har vært i kirka flere ganger. Han setter pris på arrangement hvor kristne, muslimer og jøder kan møtes over samme bord. Å gå i kirka synes han ikke er noe problem.

– Jeg er veldig glad i kirka, og var på gudstjeneste på nyttårsaften, blant annet, forteller han.

MÅLTID: Iftar er det daglige måltidet muslimene har for å bryte fasten under ramadan. (Magnus Laudal)

Viktige møter i en konfliktfylt verden

Arrangørene Ida Marie Brandmo fra Kirkelig dialogsenter og Elif Mehtap Berk fra samfunnsprosjektet Ramadan gjest er opptatt av hvor unike slikt møter er.

– Hele verden er preget av konflikt og polarisering, hvor religion ofte er en stor del av utfordringen. At vi klarer å samles her, som ulike mennesker fra hver vår kant av verden med ulik religion er ingen selvfølge. Det er ikke alle som ville klart det vi har fått til i dag, forteller Brandmo.

Også Berk trekker fram hvor viktige slike arrangementer er.

– Det er utrolig viktig, og fint at vi får til å møtes. Det har vært mange med på å lage denne kvelden. De frivillige som lager mat er vi spesielt takknemlige for.

ARRANGØR: Anna Hovda er vikarierende sokneprest i Bergen domkirke menighet. (Magnus Laudal)

«Håper vi ses igjen»

– Det at en muslimsk høytid markeres i kirka, tror du det kan oppfattes som religionsblanding?

– Dette handler om dialog, det er en viktig forskjell. Vi har heller ikke fått noen klager eller negative reaksjoner på arrangementet. Alle jeg har snakket med er positive, sier sokneprest Hovda.

– At vi kan møte fremmede, med ulike kulturer og dele et måltid kan jo ikke være negativt, sier Hassini.

Hovda trekker fram et sitat fra en av talerne tidligere på kvelden.

– Jeg ble litt overrasket, men syns det var veldig fint at en av talerne innledet med å si at «vi skal til samme sted, vi har bare ulike veier». Så avsluttet han med å si: «Håper vi ses igjen i paradis».

