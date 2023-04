Frykter opptrapping av fergestreik kan skape prestetrøbbel

34 fergesamband rundt om i landet blir påvirket av storstreiken. Det bekymrer biskopen i Møre bispedømme.

– Det er gravferder i ukedagene som er mest sårbare.

Det sier Ingeborg Midttømme, biskop i Møre. Hun frykter at utsatte ferger kan påvirke gravferdene. Likevel mener hun at per nå er det få gjøremål som blir særlig påvirket, fordi det i første omgang kun er B- og C-avgangene på fergene som er tatt ut i streik. Det betyr at de enda går, men at det er sjeldnere avganger.

BEKYMRET: En opptrapping vil skape problemer for enkelte av prestene i Møre bispedømme, varsler biskop Ingeborg Midttømme. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Midttømme er spesielt bekymret for menighetene på Ytre Nordmøre, som Smøla, Tustna og Averøy. Der er fergesambandene mindre, noe som gjør dem mer sårbare for streik. I helgen som kommer frykter hun at dåp og gudstjenester kan bli påvirket.

Om LO varsler opptrapping av streiken er Midttømme klar i sin tale.

– Det vil skape store problemer.

Historisk streik

Mandag tok LO og YS ut 25.000 medlemmer i streik etter brudd i forhandlingene med NHO. Fredag utvides streikeuttaket dersom partene ikke finner en løsning.

Dette er den første streiken i et mellomoppgjør i moderne tid. Konflikten handler om kjøpekraft. Årets prisvekst er anslått å bli 4,9 prosent, og LO ønsket at lønnsoppgjøret skulle overstige dette for å gi mer kjøpekraft. NHO mener dette ville blitt oppnådd med Riksmeklerens forslag til løsning, som ble lekket til flere medier mandag. LO er uenige. De mener forslaget la opp til at de lokale oppgjørene skal dekke urealistisk store andeler av lønnsveksten.

– Vi skal fortsette denne streiken til vi har oppnådd de målene vi har satt oss, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun møtte de streikende på Youngstorget i Oslo på mandag.

NHO-direktør Ole Erik Almlid har også innrømmet at høye lederlønninger og millionbonuser gjorde meklingen mellom NHO og LO vanskelig.

– Tallene som kom, var lønn som ble gitt i fjor. Men det skal være en lærepenge for oss og bedriftene våre at det har en kostnad å øke lederlønninger og bonusutbetalinger, sier Almlid til Adresseavisen

Har alternative løsninger

– Hvordan påvirker streiken kirkene i Sør-Hålogaland?

– Enn så lenge har ikke streiken fått utslag for kirkas drift i Sør-Hålogaland, men vi følger med, sier fungerende biskop Svein Valle.

Per nå er det på Herøy og Lurøy at streiken merkes best, ettersom noen av fergeavgangene er ramma av streiken, men ikke alle avganger.

Svein Valle FUNGERENDE BISKOP: Svein Valle er fungerende biskop i Sør-Hålogaland. (Bodø domprosti)

– Men hvis streiken blir langvarig og utvides, er det klart at det kan bli problematisk for driften.

Også Valle peker særlig på gjennomføring av begravelser som et sårbart punkt.

Samtidig sier Valle at en utvida streik kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre oppdrag, men ikke umulig.

– Vi er ganske vant med at ferger ikke går og har alternative løsninger.

– Hva er de alternative løsningene?

– Vi bruker for eksempel kystbåter, også til vanlig. Det er ikke alltid fergene går når det passer oss, svarer Valle.

Vi har verken økonomi eller ressurser til å bruke kystbåt, så det er ikke et alternativ for oss

Kirkeverge på Aure, Judith Susanne Bjørk (privat )

– Har ikke alternativer

Kirkevergen i Aure på Nordmøre, Judith Susanne Bjørk, forteller at per i dag går det greit for drift av Gullstein kirke, men at en utvidet streik kan by på problemer.

– Vi har ikke fast ansatt prest her. Derfor må vi ha prest som kommer fra Kristiansund med ferge, når det er behov for det. Dersom streiken fører til at ferger ikke går, så får vi en utfordring.

– Har dere alternative løsninger?

– Nei, det har vi ikke. Vi har verken økonomi eller ressurser til å bruke kystbåt, så det er ikke et alternativ for oss.

Bjørk er ikke så bekymra for situasjonen, ettersom det fremdeles går en ferge i timen.

Hvis det blir mindre enn det, er hun redd både prest og deltakere ikke når fram til bisettelser eller andre aktiviteter i kirka.