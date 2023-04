Ungdom i Oppdrag skal bygge ut. Dette blir prislappen

Dette melder Ungdom i Oppdrag (UIO) i en pressemelding.

Utvidelsen av Grimerud startet allerede i 2022 da organisasjonen utvidet sengekapasiteten på senteret med 44 dobbeltrom gjennom kjøp av et brukt brakkebygg. Bygget tjener som et midlertidig internat for å huse alle studenter, stab og besøkende.

Ifølge organisasjonen tjener det nye bygget som et symbol på «den rivende utviklingen UIO Grimerud nå opplever med tilstrømning av stab og studenter, hvor det er et økende engasjement og interesse for bønn, lovsang og ikke minst misjon blant verdens unådde folkeslag».

– Vi jobber nå med en helhetlig oppgradering- og utbyggingsplan for Grimerud i et 10 - 15 års perspektiv. Dette vil istandsette oss til å møte en ny bølge av ungdom som ønsker å bli disippelgjort og utrustet til misjon og tjeneste i Guds Rike, sier senterleder Dag Jax.

Han forteller at mye av bygningsmassen på Grimerud er av eldre årgang, og veksten de opplever gjør at de trenger å oppgradere kapasiteten på forskjellige områder som kjøkken, spisesal, nytt internat, sanitæranlegg, stabsleiligheter, kontorer og møtesal.

Jax opplyser i pressemeldingen at den totale kostnadsrammen for utvikling av Grimerud estimeres til å være 80 - 100 millioner kroner.

Starter med kjøkkenet

Jax forteller videre at første byggetrinn er en oppgradering av kjøkkenet, før UIO skal utvide møtesal, matsal, bygge nye leiligheter for familier og kontorer.

– Det er 30 år siden stedets storkjøkken ble oppgradert sist, og kjøkkenet trenger nå en totalrenovering. Vi skal bytte ut alle maskiner, benker, gulv og vegger, og i tillegg oppgradere strømanlegget. Kjøkkenet er et viktig sentrum i en levende kommunitet, sier senterlederen.

Planene for renovering og utbygging av kjøkkenet er godt i gang, nye maskiner er bestilt og selve arbeidet vil bli gjort i sommer. Kostnadsrammen for renovering av kjøkkenet er budsjettert til omkring fem millioner kroner.

Lån og innsamlede midler

Utviklingen av Grimerud skal ifølge organisasjonen skje gjennom en kombinasjon av lånefinansiering og innsamlede midler for hvert byggetrinn.

– Tusenvis av ungdom, voksne og familier har i årenes løp fått et personlig møte med Jesus her på Grimerud. Vi tror Grimerud vil forbli et viktig senter for bønn, vekkelse og misjonstrening for nye generasjoner av brennende kristne fra Norge og andre nasjoner, sier Dag Jax som mener at UIO nå posisjonerer seg for det som vil møte dem i fremtiden.

Ungdom i Oppdrag innrømmer at organisasjonen ikke har tradisjon for å bruke penger i denne størrelsesorden på bygg.

Jax mener likevel at det ikke er fare for at organisasjonen tar seg vann over hodet.

– Vi har en nøktern tilnærming og vi tenker langsiktig. Inntektene må vokse i takt med de ulike byggetrinnene vi planlegger, sier han.

Grimerud Gård

Organisasjonen Ungdom i Oppdrags hovedsenter, som huser bl.a. Proklamedia, Ungdom i Oppdrags familiearbeid og Ungdom i Oppdrags nasjonalkontor.

Driver bibelskoler (DTS m.m.) og har omkring 70-80 studenter i året.

Har over 120 fulltidsmedarbeidere, hvor de fleste er i 20-årene.

Ungdom i Oppdrag flyttet inn i 1975. Deler av stedet ble kjøpt i 1986. Ungdom i Oppdrag kjøpte hele Grimerud i 2014.

Stabsgruppen representerer over 20 nasjonaliteter.

Staben lever i klosterlignende rytmer, med bønn, tilbedelse, praktisk arbeid, evangelisering og studier.

Grimerud ledes av Lone og Dag Jax

