Reagerer på regnskapskrav for trossamfunn

– Det nye kravet vil skape en enorm rapporteringsjobb. Det går ned på et detaljnivå som er unødvendig, sier Håkon Sigland til Vårt Land.

Han er administrasjonsleder i Norges Kristne Råd (NKR), som reagerer skarpt på det de oppfatter som et nytt regnskapskrav for trossamfunn i Norge.





BYRÅKRATI: Håkon Sigland mener kravet vil skape mye byråkrati for de frivillige organisasjonene. (Bjørn Bjørnø)

Kravet skal ha blitt fremsatt i et møte Barne- og familiedepartementet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder hadde med representanter fra flere tros- og livssynsorganisasjoner i slutten av mars. Der kom det frem at myndighetene vil at alle tros- og livssynsorganisasjoner skal levere et revidert samlet regnskap som også omfatter alle underavdelinger og menigheter.

Dette vil skape unødvendig papirarbeid for de frivillig drevne menighetene, og kreve enorme ressurser å sammenstille fra hver enkelt menighet, mener Sigland.

– Det trengs en statsgodkjent revisor i alle ledd. Det betyr i praksis at penger som en ment til kirkelig aktivitet, må brukes på byråkratiske rapporteringsprosesser, sier han.

Departementet: – Ikke nye regler

Barne- og familiedepartementet avviser i et skriftlig svar til Vårt Land at de kommer med nye krav. Trossamfunnene hadde også etter tidligere lov plikt til å sende inn regnskap som viser hva tilskuddet har blitt anvendt til, ifølge departementet. Hvis tilskuddet ble anvendt av underordnete enheter eller menigheter, måtte regnskapet også vise hva menighetene hadde brukt det til, opplyser de.

De skriver at Tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd, skal sende et årlig regnskap til statsforvalteren. Regnskapet skal gi en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva tilskuddet er benyttet til.

Departementet bekrefter at de har hatt et møte hvor statsforvalteren, STL, Norges Kristne Råd (NKR) og flere trossamfunn deltok den 27. mars. I møtet ble det stilt spørsmål vedrørende regnskapet, som trossamfunn som mottar tilskudd skal levere i tråd med gjeldende trossamfunnslov og forskrift. I etterkant av møtet har NKR sendt brev med innspill og synspunkter, som departementet skriver at de vil besvare.

Sigland er opptatt av at NKR har forståelse for at midlene som blir brukt skal kunne følges. Likevel mener han at det må finnes andre måter å løse det på.

– Vi ønsker å ha dialog rundt rapporteringskravet. Det er viktig for oss å finne en fornuftig måte å løse dette på, en måte som ikke krever for store administrative ressurser, sier han.

Kravet vil for Frikirkens del bety at vi må samle og sammenstille årsregnskapene for 80 menigheter — Marit Ecklo Brevik

Reagerer på forskjellsbehandling

Daglig leder Marit Ecklo Brevik i Den Evangelisk Lutherske Frikirke reagerer på det hun mener er en forskjellsbehandling mellom menigheter som er basert på frivillighet, og andre frivillige organisasjoner.

Marit Ecklo Brevik, daglig leder, Den Evangelisk Lutherske Frikirke. (Privat)

– Så vidt jeg vet, er det ingen andre organisasjoner som har krav på seg om felles regnskap for alle ledd i organisasjonen når disse er selvstendige juridiske enheter, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Vårt Land har spurt hvorfor det er et problem å sammenstille regnskapene hvis menighetene allerede leverer regnskap hver for seg.

– Kravet vil for Frikirkens del bety at vi må samle og sammenstille årsregnskapene for 80 menigheter, samt kirkesamfunnets fellesarbeid, og rapportere dette til Statsforvalteren som «ett sammenfattende årsregnskap». Menighetene våre er egne juridiske enheter, så en sammenstilling av regnskapene vil være en ny og merkelig øvelse, skriver hun.

Brevik forklarer at Frikirken ikke har en felles standard som de 80 menighetene følger.

– Årsregnskapene ser dermed svært ulike ut, og det vil innebære betydelig arbeid å sammenstille dem, skriver hun.

Samtidig understreker hun at trossamfunnet har bedt om dialog, og har tro på at det vil være mulig å finne en løsning hvor Statsforvalteren får gjort kontroll med bruken av midler, samtidig som trossamfunnene ikke blir pålagt unødig merarbeid.

Bryter med Hurdalsplattformen

Også generalsekretær Bjørn Bjørnø i Det Norske Baptistsamfunn mener kravet er problematisk – og trekker frem at det bryter med regjeringens løfte om å avbyråkratisere frivilligheten.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal «fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid».

– Det henger ikke i hop i det hele tatt. Det er enkelt å se. De legger opp til en mer byråkratisk prosess, mens Hurdalsplattformen sier det motsatte. Jeg håper den er ment å følges i praksis, ikke at det bare er fine ord og flotte begreper, sier Bjørnø til Vårt Land, og legger til:

– Hvis staten bestemmer seg for å legge seg på en rigid og bastant linje, vil det bli vesentlig større merarbeid for oss i Baptistsamfunnet.

Bjørnø peker også på at det har blitt vanskeligere å finne frivillige til å stille opp.

– Det er ikke sånn at det blir noe lettere å drive frivillig arbeid om staten fortsetter å gi større og større krav, sier han.

---

Trossamfunnsloven og regnskapskrav

Lov om tros- og livssynssamfunn og den tilhørende forskriften pålegger trossamfunn som mottar tilskudd å sende årlig revidert regnskap til statsforvalteren. Regnskapet skal gi en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva statlig tilskudd er benyttet til.

Myndighetene har nå presisert at dersom trossamfunnet består av flere menigheter, så skal det leveres et samlet «konsernregnskap» som omfatter alle underenheter.

Om trossamfunnet har mottatt tilskudd som er høyere enn 300.000 kroner i regnskapsåret, skal det brukes statsautorisert eller registrert revisor for å revidere regnskapet.

Med ny trossamfunnslov fra 2021 ble kommunale midler til kirkelig sektor overført fra å bli sendt direkte til de enkelte menighetene, til å bli overført i en samlet sum til sentralleddet i trossamfunnet. Dermed ble samlet tilskuddssum til sentralleddet mer enn doblet fra tidligere.

Trossamfunnene har rapportert på midlene også tidligere, men da har sentralleddet kun rapportert på sitt eget regnskap, mens enkeltmenighetene har hatt ansvar for eget regnskap og rapportering.

---