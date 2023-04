Kirker i Jerusalem trosser politiet

De kristne kirkesamfunnene som har ansvar for Den hellige gravs kirke i Jerusalem vil ikke samarbeide med politiet om å begrense antall besøkende til kirkens ild-seremoni i den ortodokse påsken kommende helg. Det skriver avisen Dagen.

Det er flere ortodokse kirkesamfunn som sammen med den katolske kirke samarbeider om Den hellige gravs kirke.

Seremonien hvor Den hellige ild tennes i Jerusalem, kan trekke til seg så mange som 10.000 kristne fra både Den hellige by og områdene rundt. Ilden tennes fra det som, etter tradisjonen, er Jesu grav inne i Gravkirken.

HELLIG ILD: Ortodokse kristne tenner lys rundt det som skal være Jesu grav under ild-seremonien. Bildet er fra 2005. (ODED BALILTY/Ap)

Nå vil det israelske politiet begrense antallet kirkebesøkende til 1.800 og antallet utenfor kirken til 1.200, skriver The Jerusalem Post. Ifølge avisen ser politiet på dette som et sikkerhetstiltak.

Også under fjorårets ortodokse påske i Jerusalem satte politiet begrensing på antall mennesker som kunne delta på seremonien med Den hellige ild. Kirkene samarbeidet da med politiet. Det har de nå varslet at de ikke vil gjøre i år.

---

Den hellige ild

Ilden skal oppstå ved Jesu grav inne i Gravkirken, lørdagen før 1. påskedag hvert år. Den ortodokse kirke regner dette som et mirakel.

Patriarken i Den gresk-ortodokse kirke i Jerusalem går inn i kirken, kneler og tar imot ilden.

Han deler så ilden med de andre biskopene, og med kristne som har kommet til kirken. De tenner sine egne lys fra Den hellige ild.

Hvert år fraktes Den hellige ild til flere ulike land hvor ortodoks kristendom står sterkt, blant annet via fly.

Historikeren Eusebius skriver om det man antar var Den hellige ild allerede i 328 e. Kr.

Kilde: Kristeligt dagblad, Vårt Land, wikipedia.no

---

– Vil vil markere seremonien som vanlig

Den gresk-ortodokse kirke, fransiskanerordenens voktere i Det hellige land (Custody of The Holy Land) og Den armenske kirke har gitt en felles uttalelse om situasjonen.

Her skriver de at politiets tiltak for å begrense antall mennesker, er urettferdige og ufornuftige. Kirkene viser til at tiltakene begrenser trosfriheten for ortodokse kristne som ønsker å delta i den viktige påskeseremonien. De kan derfor ikke samarbeide med politiet om tiltakene.

– Vi vil markere seremonien slik den har blitt markert i to årtusen, og inviterer alle som ønsker å tilbe sammen med oss, sier Fader Mattheos Siopsis i Den gresk-ortodokse kirke i Jerusalem til AP News.

– Myndighetene må handle som de ønsker. Kirkene vil tilbe fritt, og gjøre det i fred.

Ifølge Reuters mener politiet at hendelsen nord i Israel for to år siden, hvor 45 mennesker døde på en ortodoks jødisk festival, viste nødvendigheten av å tenke sikkerhet når store folkemengder med troende samles.

Greece Orthodox Easter ATHEN: Arkimandritt Rafael bringer den hellige ild fra Jerusalem til Agioi Anargyroi-kirken i Athen. Bildet er fra 2022. (Yorgos Karahalis/AP)

Har valgt å begrense bruk av ild

Fader Kliment i russisk-ortodokse Hellige Olga menighet i Oslo mener politiets tiltak er forståelig dersom det dreier seg om brannfare eller sikkerhet.

«En annen sak er selvfølgelig hvis det er snakk om religiøs undertrykkelse eller partiskhet fra myndighetene eller politiets side», skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Han legger til at Hellige Olga menighet har valgt å begrense bruk av ild når mange folk er samlet. Dette gjelder også når prosesjonen på påskenatt kommer inn i kirken.

«Vi vil gjerne unngå brann og ulykker på denne strålende natten.»

---

Den hellige gravs kirke

Ble oppført av Konstantin den store på 300-tallet der man antok at Jesu grav lå.

Kirken har blitt ødelagt og bygget opp flere ganger. Den nåværende kirken er fra 1810.

Kirken eies i fellesskap av flere ortodokse kirkesamfunn og den katolske kirke.

Det har vært stor uenighet blant de kristne kirkesamfunnene om bruken av kirken.

Grunnet uenigheten er det tradisjon at to muslimske familier tar vare på nøklene til kirken.

Kilde: Store norske leksikon, snl.no

---