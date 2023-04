– I år var påsken slik den var før pandemien

Etter «to og en halv» påske med pandemi var det knytta spenning i norske kirker om de besøkende ville returnere. Mer enn 3000 gudstjenester skulle holdes i påsken, ifølge Den norske kirke.

Dette var den første «ordentlige» påsken for kirka etter tre år med pandemi.

– Vi hadde åpne kirker også i fjor, men det var så kort tid siden alt hadde åpnet at flere vegret seg for å komme, sier domprost i Molde domkirke Olav Gading.

Vårt Land har snakket med syv domproster, en domkantor og en domkirkeprest for å høre hvordan de opplevde påsken.

– Det som er spesielt med domkirkene er at de har kapasitet til å ha alle gudstjenestene i påsken. Så mange ønsker å følge hele tredagersfesten hos oss, sier domkirkeprest i Oslo domkirke, Valborg Orset Stene.

Tredagersfesten er et begrep som dekker skjærtorsdag, langfredag og påskeaften (påskenatt).

Oslo

I Oslo domkirke er det nettopp domkirkeprest Stene som tar telefonen når Vårt Land ringer. Hun forteller at de opplevde at det kom mange folk.

– Både skjærtorsdag, langfredag og påskenatt (natt til 1. påskedag) var det godt over 200 som kom. På 1. påskedag var det sprengfullt, og for de som kom sent var det ikke ledig sitteplass, sier Stene.

I tillegg til gudstjenester har domkirken i Oslo også hatt to konserter med domkoret, i tillegg til en «sing-along» med domkoret andre påskedag. Også de med godt oppmøte.

Det var ifølge Stene ikke en følelse at det var færre kirkegjengere denne påsken enn før pandemien i Oslo.

– Alt i alt vil vi si at i år var påsken slik vi hadde det før pandemien.

Kristiansand

– Selv uten å sjekket tallene nøye har vi opplevd at påsken har vært bra og at det har vært høyere oppslutning enn de siste årene, sier domprost i Kristiansand domkirke, Fred Henry Berg.

Han forteller Vårt Land at fra palmesøndag, gjennom den stille uke og påskedagene har det vært «full pakke» i Kristiansand domkirke. Tilbakemeldingene fra kirkegjengerne har også vært gode.

FORNØYD: En glad domprost poserer foran blomsterkorset som ble plassert i Kristiansand domkirke natt til påskedag. (Tone Kjønniksen)

– Folk forteller at de har likt å være med på det vi har gjort. For noen har det musikalske vært viktig, andre det verbale i tillegg til at vi har gjort mange symbolhandlinger gjennom påsken.

– Blant annet skiftet vi ut et kors med tornekrone med et påskeliljekors påskenatten.

Bergen

Også i Bergen domkirke var gudstjenestene godt besøkt, opplyser domkantor, Sigurd Melvær Øgaard.

– Tallene våre var litt høyere enn i fjor, og 1. påskedag var det rundt 170 på gudstjenesten. Også påskekonsertene har hatt god oppslutning, med blant annet 100 besøkende på orgelkonsert påskeaften.

Øgaard forteller også at domkirken i Bergen generelt har opplevd en økning i antall fremmøtte på gudstjenester og konserter sammenligna med tida rett etter pandemien.

Trondheim

– Vi har hatt fullt program som vi pleier med god oppslutning og positiv stemming gjennom påsken, sier konstituert domprost Andreas Hilmo Grandy-Teig i Nidarosdomen.

Han sier at de ikke kan konkludere med om besøkstallene er helt oppe på det de var før pandemien, men at de uansett nærmer seg.

– Vi er nok tilbake på en positiv trend. Generelt merker vi at folk er glade for å feire påske i domkirka og feire livets seier. Det er kanskje det viktigste.

Tønsberg

I Tønsberg domkirke var det ifølge Marta Botne godt oppmøte og god stemning i påskeuken.

– Gjennom alle påskens gudstjenester så det har vært lovsang, tårer og jubel. Veldig sterkt å være kirke denne påsken. Det gjelder ikke bare i domkirken, men gjelder øvrige menigheter her også.

– Folk som har vært her lenge har sagt at det var veldig bra oppmøte og ikke står tilbake fra førpandemiske tider.

Tromsø

– Domkirka hadde bra oppmøte på påskedag og slett ikke verst annen påskedag. Hos oss er det bra med drøyt hundre når det ikke er dåp, forteller Stig Lægdene.

Han er domprost i Tromsø domkirke. Han forteller at det i Tromsø generelt har vært noe variabelt oppmøte. Aller flest folk besøkte Kvaløy kirke i påsken.

– Der var det over 150 på 1. påskedag. Påsken ble feiret overalt her.

LILLA: På palmesøndag holdt sokneprest, Dirk Gieselmann, gudstjenesten i Bodø domkirke. (Bodø Domkirke)

Bodø

I Bodø var det besøkende gjennom hele uka, både lokale og cruiseturister ønsket å feire gudstjeneste i domkirka, forteller domprost Svein Valle.

– Særlig på onsdag i den stille uke var det mange, da hadde vi rundt 120 besøkende. Skjærtorsdag og langfredag var det litt færre, men litt flere enn før pandemien.

På 1. påskedag bikka domkirka igjen 120, ifølge domprosten.

Molde

De er ennå ikke helt der de var i 2019, sier domprost Olav Gading i Molde. Men han forteller likevel om en økning fra i fjor.

– Vi anslår at det var mellom 250 og 300 besøkende på 1. påskedag, det er betydelig mer enn i fjor. Opplevelsen er en tydelig økning fra de siste årene.

– Hver dag i påsken hørte jeg noen som sa at det var fint å feire gudstjeneste i påsken igjen.

Hamar

– Folk er glade for å møtes til gudstjeneste. Noen er særlig glade i det som er veldig tradisjonelt. Påskens salmer står høyt i kurs. Domkirken på 1. påskedag sammen med biskopen er stas, sier fungerende domprost i Hamar domkirke Per Erik Stave Engdal.

Han forteller at de også har opplevd god oppslutning i påsken og en betydelig økning fra i fjor, spesielt på palmesøndag, langfredag og påskenatt.

– Mange søker til det dype og det litt spesielle. Som langfredag eller messen på påskenatten.

Vårt Land har ikke lyktes å komme i kontakt med domprost i Stavanger domkirke eller domprost i Fredrikstad domkirke.