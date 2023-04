I Fana bydel i Bergen finner man Sædalen. Her finnes det ingen kirke. Men egen menighet har de hatt i 15 år.

Presten Leidulf Øy og flere engasjerte familier har i årevis drevet kirke ved å låne lokaler av den lokale skolen. Onsdag kunne de sette første spadestikk i det som blir Bergens nye kirke. Men før det skulle graves, sang barnekoret «Gud bor i kirken vår i Sædalen».

FEIRING: Bergens Byråd for kultur, likestilling og inkludering Eduardo Andersen var med på å sette det første spadestikket. (Selma Elise Ekre)

Menighet uten kirke

Menigheten hadde samlet seg for å feire at de nå får en egen kirke.

– Jeg håper dette får betydning for mennesker som bor her. Særlig for barn og unge, sier Øy.

I menigheten deltar mellom 20 og 60 barn deltar på søndagsskole, og 40–60 i klubbarbeid. Kirken har også arbeid rettet mot 50 konfirmanter.

– Det har vært en veldig fin reise. Det å være menighet uten kirke har mange fordeler. Det har blitt bygd opp et veldig levende og fint fellesskap, forteller han.

GLAD: Leidulf Øy er prest i Sædalen menighet. Han er glad for at de endelig får på plass kirkebygget. (Selma Elise Ekre)

Menigheten har tatt i bruk skolebygg i flere år. Selv om presten mener det har vært fordeler med å være menighet uten kirkebygg, ser de frem til å ha egne lokaler.

– Det gir nok noen nye muligheter, slik som samlinger på dagtid. Ting skjer på dagtid og kveldstid hele uka, og da har vi ikke alltid tilgang til lokalene i Sædalen, sier Øy.

De synes også det er fint å få lokaler der ungdommer kan samles. At kirken nå endelig skal bli bygd, oppleves uvirkelig, ifølge presten.

– Det er dette vi drømmer om. At kirken skal bli et møtested, sier han.

FEIRING: Nina Solberg Nyggard kutter opp marsipankake med bilde av den nye kirka på for å feire spadestikket. (Selma Elise Ekre)

Lang prosess

Øy forteller at de har arbeidet for kirka i over ti år. Sædalen er nemlig ikke en ideell plass for å bygge noe som helst, spesielt ikke store forsamlingssteder.

– Det er jo en trang dal dette, og det er bygd masse hus og veier, men ikke steder for å møtes.

Til slutt gikk idrettslaget, velforeningen og menigheten sammen til kommunen og fortalte at trengte steder til å møtes til kirke, idrett og kultur. Det var imidlertid rundt menighetslokalene som har senket prosessen.

Jeg håper dette får betydning for mennesker som bor her. — Leidulf Øy

Kirke for alle

Jon Eivind Strømme er styremedlem i Sædalen menighet, og har vært med på å lage planen for bygget. Også han forteller at prosessen har vært lang.

Innspill fra menigheten blitt særlig vektlagt, og de har ønsket seg en kirke for alle og for alle aldersgrupper.

– Og så skal det også være en kirke som ikke bare er for dem som går på gudstjeneste hver søndag, men også en kirke som er et åpent rom for alle som bor i Sædalen.

Strømmer legger også vekt på hva dette vil betyr for ungdomsarbeidet i menigheten.

– Det finnes ikke noe samfunnshus eller ungdomsklubb, så da håper jeg menigheten spesielt kan være en plass der ungdom kan være.

INKLUDERING: Styremedlem Jon Eivind Strømme forteller at det har vært viktig for menigheten å skape rom for alle som bor i Sædalen. (Selma Elise Ekre)





Sædalen menighet

Ligger i Sædalen Bergen. Har vært uten lokaler helt siden den ble startet i 2008.

Onsdag 12. april kunne de sette første spadestikk i en ny kirke.

Kirken er egnet av Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter.

Det ferdige bygget skal etter planen stå klart i 2023/2024.

