Kjendispastor saksøkt. Skal ha tvunget ansatte til å betale tiende

Kjendispastoren Judah Smith, som står bak den Seattle-baserte megakirka Churchome, er saksøkt av en tidligere ansatt for å ha tvunget personalet til å betale tiende.

Saksøker Rachel Kellogg skriver i stevningen at hun i 2020 var involvert i en alvorlig ulykke. Som følge av store helseutgifter og økende bokostnader sluttet hun derfor å betale tiende i en periode. Dette skal ha ført til at hun ble gitt en skriftlig advarsel, og truet med sparken dersom hun ikke betalte.

Ifølge Kelloggs skal Smith på et tidspunkt ha uttalt at «å betale tiende er viktigere enn å gå til nattverd».

Han skal også ha fortalt henne at han tidligere har sparka ansatte for å ikke betale tiende, og Kellogg skal ifølge stevningen ha to konkrete eksempler på at dette har skjedd.

Saken ble først meldt av den uavhengige journalisten Julie Roys. Saken har også blitt omtalt av den norske avisa Dagen.

Potensielt stort erstatningskrav

Ifølge Kelloggs skal ikke Churchome ha informert om praksisen, verken i jobbutlysninga eller i hennes arbeidskontrakt. Dette mener hun strider mot delstatslovgivningen i Washington, hvor megakirkesamfunnet har sitt hovedkvarter.

Ifølge stevningen er søksmålet reist på vegne av alle som har jobba i Churchdome de siste åra, med mindre de aktivt melder at de ikke ønsker å være en del av søksmålet.

Ifølge Julie Roys har Churchome i dag mellom 80 og 100 ansatte, men dette skal være resultatet av et kraftig nedbemanning etter at flere filialer har blitt lagt ned den siste tida. Dersom Churchome skulle tape rettssaken kan derfor erstatningskravet bli svært høyt, skriver den amerikanske journalisten.

Dyre vaner og gode venner

Judah Smith er blant annet kjent for sitt nære forhold til artisten Justin Bieber og andre kjendiser, men også hans ekstravagante livsstil har vakt oppmerksomhet.

Han har blant annet blitt både kritisert og latterliggjort for sin sofistikerte klokkesmak og svært dyre klesstil.









Churchomes gudstjenester skal etter sigende nå ut til 300.000 mennesker i uka, som følger gudstjenestene enten i Churchomes megakirke i Kirkland eller på internett.

Smith er også en hyppig bruker av sosiale medier, og har blant annet 700.000 følgere på Instagram.

Flere forhold

Pastoren og kirkesamfunnet hans har den siste tida også vært i hardt vær for flere andre forhold.

Blant annet har Smith fått kritikk for å ha fornya arbeidsforholdet til en tidligere pastor, etter at en uavhengig gransking kom fram til at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde voldtatt Smiths tidligere barnepasser.

[ Åsne og Andreas Nordli fikk kreftbeskjed med halvannet års mellomrom. Det påvirket troen ]

Han er også anklaget for å være en del av den såkalte «kjendispastor-svindelen», hvor Churchome har blitt anklaget for å ha betalt 100.000 dollar, om lag 10,5 millioner kroner, årlig for å være en del av den såkalte «Hillsong-familien».

Dette skal ha blitt betalt for at pastorene i «familien» skulle bli invitert til å holde gjesteopptredener hos hverandres menigheter – hvilket de skal ha fått enorme, personlige honorar for.

Det er ennå ikke klart når Kelloggs søksmål kommer opp for retten. Judah Smiths kone og medpastor, Chelsea Smith, samt Churchomes direktør David Kroll, er også omfattes av søksmålet.