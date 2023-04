Kirkeleder bekymra: – Kristne må få komme til Jerusalem og feire påske

Fykse Tveit uttrykker dyp bekymring for situasjonen i Jerusalem og Midtøsten.

– Dette er farlig på mange måter. Jeg er veldig urolig for hva som kan utvikle seg, sier han til Vårt Land.

Fykse Tveit peker på at bakgrunnen for situasjonen er svært spent politisk situasjon etter den siste regjeringsdannelsen i Israel.

– I tillegg til det som har fått mye oppmerksomhet om demokratiets fremtid i Israel og at situasjonen for palestinere er mye mer truet, og den farlige utviklingen nå i voldsbruk, er det også alvorlige signaler fra kirkeledere om kirkene og de kristnes situasjon spesielt. All vold som rammer sivile må stanse.

Han forteller at kirkeledere i området er svært bekymret.

– Mange er redd for at situasjonen skal spinne ut av kontroll og frykter at en intifada skal blusse opp. Det er en frykt alle har, vil jeg tro.

Kristne angripes

– Det har også vært stadig flere angrep på kristne, både gudstjenester og eiendom er ramma. Det blir det ikke gjort noe med.

Fykse Tveit mener det er alvorlig med tanke på kristnes nærvær i området og deres religionsfrihet.

– Angrepene skaper en stor uro blant kristne ledere der. De undres på om ikke blir gjort noe med av israelske myndigheter på grunn av apati – eller om det er villet.

– Også kristne palestinere er hardt ramma. Ønsker de å bo der videre? Er det rom for det? spør preses.

Urolig

– Personlig er jeg veldig bekymra for at det er så mange angrep rundt bønn og hellige steder. Det gjør situasjonen så mye farligere, når det ikke blir respektert.

Preses peker på israelske myndigheters ansvar for å beholde status quo i området.

– Jeg håper virkelig at de gjør det og at de ser alvoret i situasjonen nå.

Beundring

Fykse Tveit ser med beundring til israelske og palestinske kristne.

– De sier at nå må vi feire påske og at vi veit at Gud er med oss.

– Det gir håp. Det er påskefeiringas dypeste mening – en gud som vil gi rettferdighet, håp og fred. Det er nettopp derfor vi må feire påske, og feire sammen med dem. Vi vil be om fred for dem og alle mennesker, sier han.

– Må få feire i fred

– Kristne må få komme til Jerusalem og feire påske. Det har ofte har vært begrensninger på de kristnes mulighet til fritt å delta i påskefeiring, men det er viktig at de reelt sett får mulighet til det nå, sier preses.

Han sier det er sentralt at alle bidrar til at situasjonen roes ned, slik at de ulike høytidene kan feires i fred og trygghet.

– Jeg håper og tror at Jerusalem kan være en hellig by for tre religioner også framover.