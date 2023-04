Kristen bokhandel legger trolig ned

Den kristne bokhandelen i Drammen kunngjorde for kort tid siden at den legger ned. Nå ser det ut som Vivo Kristiansand følger etter til sommeren.

Innehaver Arne Reinertsen bekrefter overfor Kristelig Pressekontor at det går den veien.

– Ja, det ser sånn ut, svarer Reinertsen når vi spør om det stemmer at driften av den kristne bokhandelen i Markens gate vil opphøre.

– Hva er årsaken?

– Det skjer fordi kostnadene øker.

– Handler det om stigende husleie?

– Ja, alle ting øker, som husleie og strøm, sier han og opplyser at det ikke handler om omsetningssvikt. Det gikk nøyaktig like bra i 2022 som i 2021, men det er ikke nok når omsetningen ikke går like mye opp som utgiftene. Da blir det likevel vanskelig.

– Vi er avhengig av en økning for å holde tritt, forklarer han. – Det er jo forsåvidt trist at vi må legge ned, men det kan vi ikke ta hensyn til, for vi må holde forpliktelsene våre, og da er det eneste riktige å pakke sammen, sier Arne Reinertsen til KPK.

Med det vil antallet kristne bokhandlere være nede i 16, og kilder i bransjen opplyser at noen av disse også står i fare for å måtte stenge.

Vivo borte

Reinertsen har eid og drevet den sentralt plasserte kristne bokhandelen i Kristiansand siden konkursen i Vivo-kjeden i 2016. Da kjøpte han Vivos butikk i Kristiansand og har drevet den på to ulike adresser i gågata Markens midt i byen. Men nå ser det ut til at tiden er omme for virksomheten, noe avisa Fædrelandsvennen var først ute med å melde.

SLUTT: Det går mot nedleggelse av den kristne bokhandelen i Kristiansand sentrum. Med det forsvinner også siste spor av Vivo-kjeden. (Stein Gudvangen, KPK)

Vivo-skiltet var også å finne på den kristne bokhandelen i Lyngdal, men den gikk ut av kjeden og ble selvstendig for halvannet år siden. Når bokhandelen i Kristiansand blir borte, forsvinner dermed Vivo-logoen fra den aller siste butikken, og navnet blir historie.

Reinertsen har vært inne på tanken om å stenge bokdelen av butikken før. Han vurderte dette alt våren 2020, rett etter at koronapandemien brøt løs, sa han samme høst til KPK.

Pandemien fikk salget til å stoppe helt, men på sommeren tok det seg kraftig opp, på grunn av Sørlandets mange feriegjester. Det berget butikken den gangen.

Snart tre år senere, med pandemien unnagjort, er bildet et annet. Nå ser det ikke ut til å være noen vei utenom nedleggelse.

Slutt i Drammen

Bokhandelen Tro+ Bøker & Gaver AS i Drammen er allerede under avvikling, meldte nettavisen Verdinytt for et par uker siden.

Også denne butikken ble kjøpt opp da Vivo-kjeden gikk konkurs.

– Vi trodde 2022 skulle bli et godt år for oss. Årets åtte første måneder var veldig gode. Men fra høsten av har salget stupt dramatisk. Folk har strammere økonomi, og det merkes, sier innehaver Tore Kransberg som på Facebook melder om opphørssalg: «Vi må dessverre meddele at vi avvikler den kristne bokhandelen i Drammen. Vi ser det ikke som mulig å drive butikken lenger under dagens forutsetninger.»

Ikke tro på lønnsomhet

Arne Reinertsen i Kristiansand mener han har fått til driften i flere år, men ser ikke lenger optimistisk på det.

– Nå ser det veldig dystert ut. Jeg har ingen tro på at vi skal kunne drive med lønnsomhet framover. Høyere husleie, høyere strømkostnader og kraftig prisstigning på varer og tjenester gjør at det ikke er grunnlag for å drive videre, sier han til Fædrelandsvennen.

Han oppgir at Vivo Kristiansand hadde en omsetning på henholdsvis 5,9 millioner kroner i 2020 og 6,3 millioner både i 2021 og 2022. Det gir et resultat helt i balanse, men han ser ikke utsikter til det i 2023. Dermed går det mot avvikling, og tre fast ansatte mister jobben.

Den kristne bokhandel har vært det viktigste for Reinertsen, men han skaffet seg et ekstra bein å stå på.

– For å få driften til å gå rundt, har vi også solgt leketøy. Det har gjort at vi har klart oss, forklarer Reinertsen som overfor Fædrelandsvennen kaller avgjørelsen om å legge ned dramatisk.

– Men slik som ting ser ut nå, er dette det eneste riktige å gjøre.

Han ser for seg en styrt avvikling og tror ikke den vil medføre større tap for noen siden varebeholdningen vil bli solgt ut før butikken stenger.