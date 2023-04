Flere vil begraves i pappkister

– Folk har for alvor begynt å ta det mer miljøvennlige alternativet til seg, sier begravelsesagent Michael Sparvath til det danske mediebyrået Ritzau Fokus.

Han er en av flere begravelsesagenter som melder om større etterspørsel etter kister i papp, ifølge det danske mediebyrået, gjengitt i Kristeligt Dagblad.

Målet er å få ned det økologiske fotavtrykket under en begravelse eller bisettelse.

Ytterkisten kan gjenbrukes

En av kistene, den såkalte Orbit-kisten, består av 80 prosent mindre tre enn en tradisjonell kiste. Kisten er bygd opp av en sterk lettvektsplate i papp fra svensk, bærekraftig skogbruk. Etter flere prøvebrenninger er kisten blitt godkjent av Danske Krematoriers Landsforening.

En annen versjon fra selskapet Green Goodbye har en ytterkiste av tre, som kan bli gjenbrukt opptil 30 ganger. Innerkisten er laget av papp og kan tas ut så den kan bli kremert sammen med den avdøde.

Direktør i Green Goodbye, Jørgen Ødegaard, sier at i snitt går det med om lag 40 kilo tre i en tradisjonell kiste.

– Vi kan klare det med syv kilo miljøvennlig gjenbrukspapp, uten at der blir felt et tre, sier han til mediebyrået Ritzau Fokus.

Bærekraftige begravelser er «vilt populært»

Da Nastasia Tami Jensen startet som begravelsesagent i Roskilde for to år siden, var det lite snakk om bærekraftige begravelser.

– Men i dag er det vilt populært, og så snart folk hører om muligheten, er det det de velger, sier hun til Ritzau Fokus.

Bærekraft i vinden i Norge

Også i Norge er bærekraft blitt et viktig stikkord under begravelser. Under den nylig avholdte konferansen Kirkebygg- og gravplasskonferansen var temaet: «Hvordan kan vi som jobber med kirkebygg og gravplass drive bærekraftig?».

Konferansen ble holdt i Drammen i slutten av mars, og var arrangert av KA – Arbeidsgiverorganisasjonfor kirkelige virksomheter.

Konferansen hadde kirkeverger, kirkebyggforvaltere, kirketjenere, gravplassforvaltere og gravplassansatte som målgruppe.

Vurderer vannkremering

Vårt Land har tidligere meldt om at Trondheim Kirkelig Fellesråd vurderer å søke om å få teste ut såkalt vannkremering. Det er et miljøvennlig alternativ til å bli kremert i en kremasjonsovn.

VANNKREMERING: I Trondheim kan innbyggere bli vannkremert i framtiden hvis man godkjenner den miljøvennlige gravferdsformen. (Wikimedia Commons)

Ved vannkremering legges den avdøde i en vannbeholder som tilsettes en basisk oppløsning. Blandingen blir varmet opp til 160 grader. Etter tre til fire timer er bløtvevet oppløst og kan helles ut fra beholderen. Benrestene knuses og legges i en urne på samme måte som ved flammekremasjon.

Kritisk til billigløsning for fattige

Pappkister er ikke et helt nytt fenomen. Alt i 2016 meldte E24 om det svenske selskapet Europakistan som lager en kiste i wellpapp som tåler samme belastning som trekister.

Pappkisten var da blitt godkjent av Sveriges Begravelsesbyråers forbund (SBF) for kremasjon.

Samtidig var forbundsdirektør i SBF, Ulf Lernéus, kritisk til tanken om at økonomisk svakerestilte skal bli stedt til hvile i en pappkiste.

– Begravelser har i alle tider speilet hvordan det går med samfunnet. En del kløfter har blitt større når det gjelder økonomi, sa han til svenske TV4.

Ifølge kanalen ble omtrent hver tiende begravelse i Sverige dekket av staten i 2016. Når dødsboet ikke har midler til å dekke begravelsen, må staten dekke kostnadene.