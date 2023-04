Tar over som internasjonal direktør etter Berit Hagen Agøy

I januar i år meldte Berit Hagen Agøy på sin egen Facebook-side at hun slutter som internasjonal direktør i Kirkerådet.

– Mitt valg om å slutte i vår skyldes bare at jeg har vært lenge i stillingen og var klar for nye utfordringer, uttalte Hagen Agøy i den forbindelse til Vårt Land.

– Vi kommer ikke til å lyse ut en ny internasjonal direktør nå, sa kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen til Vårt Land i januar.

Denne uka ble det derimot kjent at Einar Tjelle, seksjonsleder for økumenikk og dialog i Kirkerådet, tar over som internasjonal direktør.

Tjelle skriver på sin egen Facebook-side at han fortsatt vil lede denne seksjonen for økumenikk og dialog. Som internasjonal direktør får han også et utvidet ansvar knyttet til Mellomkirkelig råds mandat.

Har omstilt seg

Tjelle synes det blir både spennende og krevende med ansvar som internasjonal direktør, men understreker at dette ikke er en ny stilling, men en ny funksjon han tar på seg i jobben han allerede har.

«Innholdsmessig har jeg arbeidet med økumeniske og internasjonale relasjoner gjennom mange år, og har mange dyktige kollegaer å spille på. Så mest kjenner jeg på en ydmykhet og takknemlighet for å få jobbe med dette», skriver Tjelle i en e-post til Vårt Land.

Allerede da Agøy annonserte at hun sluttet som internasjonal direktør, skal det ha blitt klart at Tjelle skulle ta over arbeidsoppgavene tilhørende den funksjonstittelen.

«Jeg fikk vite dette litt tidligere i vinter, så jeg har rukket å omstille meg», skriver han til Vårt Land.

På spørsmål om hvordan arbeidshverdagen vil endre seg med den nye funksjonstittelen, i tillegg til den han allerede innehar, skriver Tjelle:

«Jeg skal fortsette å lede min seksjon for økumenikk og dialog, og har de siste årene hatt budsjettansvar for Mellomkirkelig råds portefølje. Så innholdsmessig er det absolutt en kontinuitet. Men det vil bli mer representasjon, flere baller i lufta og et breiere ansvarsområde».

– Får ny funksjonstittel

– At Tjelle tar over som internasjonal direktør, betyr ikke at han ansettes i en ny stilling. Det betyr at han får en ny funksjonstittel, med noen av de oppgavene som Agøy har hatt. Vi slår sammen to stillinger, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Noen av Tjelles oppgaver vil tas over av blant annet Vad Nilsen selv.

Ingrid Vad Nilsen DIREKTØR: Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Erlend Berge)

– Hvilke vurderinger har dere gjort når dere har valgt å gi en internt denne tittelen, og ikke lyse den ut som en egen stilling?

– Det er aldri sånn at vi ikke kan omfordele arbeidsoppgaver etter behov. Internasjonal direktør er en funksjonstittel som vi bare må finne gode løsninger for. Vi har de folka vi har, og det er kompetanse nok for å ivareta de oppgavene, sier Vad Nilsen.

– Du ble sitert i Vårt Land tidligere i år på at stillingen ikke skulle lyses ut?

– Det stemmer, fordi vi skulle omfordele oppgavene internt. Det har aldri vært meningen å holde det skjult at Tjelle skulle ta over Agøys arbeidsoppgaver, sier kirkerådsdirektøren.

Hun understreker at Kirkerådet ikke har hatt frie midler til å lyse ut flere stillinger, og at det derfor var nødvendig å fordele noen porteføljer.

– Bra med utenfraperspektiv

Aud Tønnessen, tidligere dekan og nå professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener på prinsipielt grunnlag at stillinger bør lyses ut.

– Men en motivasjon for å flytte rundt på folk og gi de nye oppgaver, kan være ressursinnsparing og at man ser at man allerede har dyktige folk som kan fylle funksjonene, sier hun.

Tønnessen understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag.

Aud Valborg Tønnessen PROFESSOR: Aud Tønnessen er professor ved Universitetet i Oslo, med faglige interesser knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. (Eirik Bjørklund)

– Ved å lyse ut stillinger kan du få søkere med kompetanse som kan være med å fornye institusjonen. Og det er alltid bra å få et utenfraperspektiv på eget arbeid, i form av nye arbeidstakere.

Hun mener at åpenheten som ligger i utlysninger er godt for en arbeidsplass.

– Da blir det gjennomsiktig, og tydelig hva som er kriteriene, og hvilke kompetansekrav man stiller.

– Ikke en endring av stor betydning

Tillitsvalgt i Kirkerådet Jørund Midttun sier at beslutningen om at Tjelle skulle ta over som internasjonal direktør ble tatt opp i et kontaktmøte.

Han forteller at de ikke hadde noen bemerkninger til det, men at de følger med på hva endringen har å si for Tjelle og virksomheten som helhet.