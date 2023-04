Kristen radiofusjon gått i stå

Arbeidet med å fusjonere de to kanalene har pågått siden høsten 2021, og i august i fjor så den ut til å være rett rundt hjørnet. Så dukket det opp uventede hindringer.

– Vi tror at vi kan stå sterkere sammen i en utfordrende medietid. Tanken er å ta med oss det beste fra begge organisasjonene og utvikle oss videre. Vi vil jo det samme – å spre Jesus enda lenger ut, sa de to daglige lederne Anne Birgitte Lillebø Bøe i pTro og Ole Kristian Sameien i P7 Kristen Riksradio i en pressemelding i august.

– Vi er motivert av muligheten for å nå lenger ut, og flere ansatte vil gjøre en ny radiokanal mer robust. Da kan vi sende programmer der vi ikke sender i dag, uttalte styreleder Erik Waaler i pTro til Kristelig Pressekontor.

Røde tall

Mindre enn en måned etterpå – og like før de ekstraordinære årsmøtene i radiokanalene 23. september – ble bremsene satt på.

– Grunnen til dette er at den økonomiske situasjonen i organisasjonene så langt i 2022 viser seg å være såpass krevende at det er behov for mer tid og tiltak før en eventuelt kan gå videre med fusjonsprosessen, het det i en e-post sendt ut til medlemmene i P7.

Regnskapsrapportene for juli, som kom i august, overrasket styrene i begge kanalene. De viste uventet store underskudd for begge, men de røde tallene var mest alvorlige for P7.

Etter dette har det vært liten framdrift i gruppa som var nedsatt for å jobbe med fusjonen, men for tre uker siden fikk Kristelig Pressekontor opplyst at det ikke var konkludert i spørsmålet om sammenslåing.

– Avsluttet

For få dager siden kunne så Sambåndet opplyse at P7 og pTro nå har avsluttet prosessen om sammenslåing. Dette skyldes ifølge en pressemelding «En samlet vurdering».

– P7 hadde selvsagt som utgangspunkt et ønske om å få til en fusjon. Når det ikke ble mulig, så er fusjonsprosessen avsluttet, sier Heggen til sambåndet.no.

Hun holder likevel muligheten åpen for at samtalene kan komme i gang igjen.

– Så får fremtiden vise om det blir tatt opp nye samtaler om dette, sier hun.

Styreleder i pTro, Erik Waaler, bekrefter overfor Sambåndet at samtalene er satt «på vent».

– «På vent» betyr nok at det blir litt frem i tid og at det er noe mer usikkerhet om det blir, sier han i intervju med sin egen radiokanal i forrige uke.

Sambåndets konklusjon er at dette betyr at det ikke er satt noen ny dato for når samtaler om sammenslåing eventuelt kan bli aktuelt igjen.

– Det må i så fall et framtidig styre ta stilling til, sier Heggen.

Økonomisk risiko

– Vi har vurdert risikoen som for stor til å gå inn i en fusjon, sier Waaler som bekrefter at økonomien er en del av bildet.

Selv om situasjonen var verst for P7, slet også pTro med økonomien i 2022. Erik Waaler opplyser til KPK at den daglige driften av pTro gikk med underskudd, men fordi kanalen fikk en større testamentarisk gave, kom årsregnskapet ut i pluss.

I oktober i fjor meldte P7 at den økonomiske situasjonen var «svært krevende» og at inntektene var mye lavere enn i 2021. Dette førte til permittering av deler av staben.

Nå opplyser begge kanalene at økonomien er i bedring. I P7 er alle tilbake i den stillingsprosenten de hadde før permitteringene i oktober, men det understrekes at økonomien fortsatt er anstrengt.