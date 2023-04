60 barn og unge i kirkens ferske esel-drama: - Enormt trøkk

– Det har vært veldig gøy. Vi trodde det var mye mer jobb enn det var, men det gikk jo egentlig veldig bra, sier Madhavi Hildur Nesse, konfirmant i Fridalen menighet i Bergen.

Sammen med med-konfirmant Gard Bergo Aarvik har hun spilt hovedrollen i stykket «Eselet», som forrige søndag hadde premiere i Fridalen kirke. Stykket følger Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag gjennom blikket til to forvirrede disipler.

I stykket ble 60 barn fra fjerde klasse og oppover samlet til et storslått kor i gule, oransje og blå T-skjorter.

[ Fra fotballbanen til kirka - nå blir han prest ]

«Dødskleint» å hente eselet

Arrangementet er en del av Påskefest, en årlig påskefestival i regi av Den norske kirke i Bergen. På programmet finner man alt fra skjærtorsdagsmeditasjon til en mengde konserter med kor og soloartister.

Hovedpersonene i spillet er de to disiplene som fikk i oppgave å hente eselet Jesus skulle ri på inn i Jerusalem. Skuespillerne forteller at oppgaven til disiplene er å hente eselet, men at de synes det er litt vanskelig. Etter at koret har sunget en sang, så gjør de det likevel.

– Disiplene synes det er dødskleint å hente det eselet. Det er det siste de vil gjøre, men så blir de pushet av koret og må nesten bare gjøre det, sier Aarvik.

– Når det først blir gjort, er det veldig deilig. Så blir man litt glad, skyter Nesse inn.

HOVEDROLLER: Gard Bergo Aarvik og Madhavi Hildur Nesse har fått rollene som disiplene som skal hente eselet. (Selma Elise Ekre)

Det legger lista litt høyt, og det virker som om de har hatt glede av å gjøre dette, — Bjørn Sortland

Sterkt inntrykk

Selv om spillet hadde sin debut søndag, har det blitt planlagt og innøvd flere ganger før. Flere år med pandemi har imidlertid satt en stopper for oppvisningene.

Bjørn Sortland er forfatteren av stykket. For han er det gledelig å se det for første gang.

– Jeg har ikke sett helheten før i dag. Det var veldig gledelig fordi jeg syntes det hadde enormt trøkk. Når noen blir gitt noe som er litt komplisert, og så håndterer de det på den måten de gjør, så gjør det veldig sterkt inntrykk, forteller han.

Han forteller at spillet er et pasjonsspill. Et pasjonsspill er en dramatisering av Bibelens historie om Jesu korsfestelse og oppstandelse. Vanligvis settes pasjonsspill opp i fastetiden og til påske, særlig i katolske land.

FULLT: I koret var sangerene kledd i lyse påskefarger mens de sang for et fullstappet publikum. (Selma Elise Ekre)

[ Jentene skulle kastes ut - retten sier nei ]

Legger lista høyt

Sortland forteller at det har vært stor entusiasme helt siden stykket ble ferdig komponert for tre år siden.

– Jeg synes det virker skarpt. Det er god timing, og stykket sitter godt, sier han.

Videre forteller han at inspirasjonen er å kunne gjøre noe ordentlig for barn, der de får løftet seg.

– Det legger lista høyt, og det virker som om de har hatt glede av å gjøre dette, sier han.

UTFORDRE: Bjørn Sortland (t.v) og Knut Vaage (t.h) lagde stykke med ønske om å gi barn mulighet til å løfte seg. (Selma Elise Ekre)

I tillegg til Bjørn Sortland, har komponist Knut Vaage stått bak musikken i stykket. Stykket er dirigert av Kristine Bjånes og Maile Aarebråt.

– Jeg tror ikke det går an å få mer ut av unger enn det vi har klart her. De er gode både på planlegging og gjennomføring og regi, tekst. Det tar det veldig på alvor og det er veldig mye øving og hard jobbing, sier Vaage.