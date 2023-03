Sekretariatsleder i KrF slutter

Etter nesten ti år i KrF, har sekretariatsleder Julie Kristine Kordahl fått seg ny jobb.

Hun skal gå over til konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, skriver Kordahl i et innlegg på Facebook. Tidligere har Kordahl blant annet har vært statssekretær i Barne- og familiedepartementet, og leder for politikk og kommunikasjon.

– Det er fortsatt behov for KrF i norsk politikk. Ikke fordi KrF i seg selv er så viktig, men fordi KrF er et parti som løfter politikk som utgjør en forskjell for barna, for familiene og for de mest utsatte. Jeg er skikkelig stolt av gjennomslagene vi har fått på plass de siste årene, og vet at KrF vil bety en forskjell også i kommende år, skriver Kordahl på sin egen facebookprofil.

Videre skriver hun at Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har viktige samfunnsoppdrag innen både helse, utdanning og eldreomsorg.

– Jeg ser frem til å ta fatt på en meningsfull jobb, og til å bli kjent med menneskene som jobber i de ulike virksomhetene under Lovisenberg-paraplyen, skriver hun.

Før hun tar fatt på de nye arbeidsoppgavene, skal hun imidlertid ut i foreldrepermisjon.