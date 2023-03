Kirke ansetter tidligere fotballproff som pastor

Arve Walde spilte tidligere på Brann, er lærer og har vært åpen i pressen om sin tidligere spilleavhengighet. I august trer han inn som Logoskirken Nesttuns første pastor.

– Jeg gleder meg til nye utfordringer og har hørt mye godt om kirken. Jeg er takknemlig for tilliten jeg får, og går inn i dette med ydmykhet og forventninger, sier den tidligere fotballspilleren.

Lederen i kirkas interimsstyre Arne Meier ser fram til at pastoren starter opp og til å bli bedre kjent med ham.

– Vi er svært glade og fornøyde med å ha landet Arve Walde som vår aller første pastor i Logoskirken. Arve legger stor vekt på ærlighet og å leve ekte liv nært til Jesus, noe som vi setter høyt i Logoskirken, sier leder i kirkas interimsstyret, Arne Meier.

Menigheten starta opp i høst, og har sin forankring hos Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.

Kirka har 120 medlemmer og har hatt et ønske om en pastor for å ivareta dem og for å styrke menighetsarbeidet.

