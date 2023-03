Sa nei til bønn på skole: Nå beklager rektor

«Det er nå Ramadan for våre muslimske elever. I den forbindelse er det økt fokus på bønn»

Slik innledet rektor ved Drammen videregående skole, Hanne Merete Hagby, innlegget som hun la ut på skolens fellessider mandag morgen. I innlegget, som nå er slettet, truet hun med anmerkninger for elever som ber under undervisningen.

«Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning. Jeg vil også presisere at «beinstrekk» er undervisningstid og skal ikke brukes til bønn. Det er viktig at alle føler seg inkludert på skolen, også troende muslimer, men det er likevel ikke en aktivitet som skal ta undervisningstid».

Innlegget fikk flere elever til å reagere.

Drammens Tidende omtalte saken først.

Elever reagerte - innlegg ble fjernet

– Da jeg begynte å lese meldingen tenkte jeg kanskje hun skulle gratulere oss som feirer ramadan, men istedenfor blir vi truet med anmerkning, sier Iram Ceylan til VG.

Han er elev ved skolen, og feirer nå ramadan.

Rundt to timer etter hun la ut innlegget slettet Hagby det, forteller hun til Drammens Tidende.

– Jeg slettet innlegget fordi jeg så det ble oppfattet annerledes enn det var ment og at det skapte en del uro, sier hun til avisen.

Hun forteller at hun ikke ønsket å innskrenke noens rett til å be, men at hensikten var å gi beskjed om at beinstrekk ikke er en pause, men en del av undervisningstiden.

– Vi har opplevd noen utfordringer med elever som kommer for sent fordi de bruker beinstrekket til å be. Det er selvfølgelig ingenting i veien med å be, men det er ikke greit om det avbryter undervisningstiden, sier hun til Drammens Tidende.

Sammen med elevrådet på skolen har rektor nå kommet fram til en løsning der elevene får be i pausen mellom tredje og fjerde økt.

– Elevrådsstyret var fornøyd, og mange elever har gitt tommel opp. Nå håper jeg at det kan bøte litt på at det kanskje var litt utydelig det jeg skrev først, sier hun til NRK.

