Stand-up, advokathjelp og eteriske oljer – bli med på skilsmissemesse

– Kan jeg tilby litt krøller eller retting?

Venninnene Hanne Marie og Tove har akkurat kommet innenfor synsfeltet til en smilende frisør med rettetang i hånda.

De befinner seg i foajeen til Clarion Hotel Air på Sola i Rogaland som denne torsdagskvelden er omgjort til Norges første skilsmissemesse.

Rundt dem myldrer det av tilbud til mennesker som er i en bruddprosess. Etter alle standene å dømme, er det ikke rent lite man kan trenge hjelp til dersom man skal skille lag med ektefellen sin. Her er det blant annet advokater, økonomiske rådgivere, hudpleiere, en ernæringsfysiolog og altså frisører – alle med hver sine utstillinger.

Fikk gratisbilletter

Årsaken til at de to venninnene har oppsøkt messen er Hanne Marie. Etter ni års ekteskap er hun iferd med å bryte opp med mannen sin. Selve messen hørte hun først om i lokalpressen, og da hun fikk tilgang til gratisbilletter til arrangementet valgte hun å ta turen. Tove er med som støttespiller.

– Jeg var litt i tvil om jeg skulle dra. Jeg vet ikke helt hva jeg kan forvente å få ut av dette. Kanskje noen av foredragene kan peke vei videre? sier Hanne Marie, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk.

MENTOR: – Det handler rett og slett om å få orden på livet sitt og prøve å se det positive, forteller Benedikte Brantsæter når de to venninnene Hanne Marie (t.h.) og Tove stanser ved standen hennes. Brantsæter driver sitt eget rådgivningsfirma og omtaler seg selv som mentor, mekler og mentaltrener. (Caroline Teinum Gilje)

Som Vårt Land tidligere har omtalt er forfatter og prest Per Anders Nordengen blant foredragsholderne på skilsmissemessen. Også Familievernkontoret i Sør-Rogaland skal holde foredrag.

Vil bryte ned tabu

Fra før finnes det bryllupsmesser hvor kommersielle aktører gir inspirasjon og tips til kommende ektefeller i håp om at de vil benyttes seg av tjenestene deres. Like naturlig burde skilsmisse-messer være, mener Cathrine Aase, som er prosjektleder for arrangementet.

Ideen til messen oppsto etter at hun selv hadde vært gjennom et samlivsbrudd for noen år siden. Aase ønsket den gang at det fantes en plass hvor hun kunne møte likesinnede og få praktisk hjelp og råd for veien videre.

Totalt gikk 18.000 ektepar fra hverandre i 2021, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Skilsmisse er så vanlig. Likevel føler du deg så alene og føler at du har feilet, kanskje også ødelagt en familie hvis du har barn. Poenget med messen er at vi skal bryte ned tabu, sier hun, og oppsummerer formålet til arrangementet slik:

– Lykkelige brudd finnes ikke, men det er mulig å bli lykkelig etter brudd.

MESSE: – Poenget med messen er at vi skal bryte ned tabu, sier prosjektleder for Skilsmissemessa, Cathrine Aase. (Caroline Teinum Gilje)

Når man har gått fra hverandre og blitt enslig, er det mange som har lyst til å bli ny — Morten Eikenes, frisør

Myke krøller

I et av hjørnene i foajeen har Tove latt seg overtale til å sette seg i frisørstolen. Selv lever hun godt i forholdet med partneren sin, men blir forsikret om at tilbudet er for alle.

– Det kan jo tenkes at det fører til litt kos på deg der hjemme, spøker Hanne Marie.

Frisøren drar deretter partier av den tykke manken til Tove gjennom den rykende varme rettetanga og vrir den lett. På kort tid forvandles slett hår til myke krøller.

Men hva har egentlig hårfrisyrer med skilsmisse å gjøre? Det har frisør Morten Eikenes en forklaring på.

– Når man har gått fra hverandre og blitt enslig, er det mange som har lyst til å bli ny. Kanskje vil de ha en frisyre som partneren ikke har latt dem få lov til å prøve, sier han.

– Er det én gang det er viktig med velvære, så er det ved brudd, skyter kollega Katrine Helland inn.

UTSTILLING: Foredragsholder, coach og forfatter Maria Holand Tøsse stilte ut selvhjelpsboken sin «Lykkelig Alene». (Caroline Teinum Gilje)

Økonomisk bistand og hot yoga

Ikke mange meterne unna står en kvinne som presenterer seg som mentor, mekler og mentaltrener. «Lag deg et liv som du gleder deg til å våkne opp til», står det på en av reklamefolderne som ligger i en bunke på bordet foran henne.

– Hva kan jeg gjøre for å få bedre helse? For å sove bedre? Er det noe i livet jeg bør bytte ut? Sånne ting jobber jeg med. Det handler rett og slett om å få orden på livet sitt og prøve å se det positive, forteller Benedikte Brantsæter når de to venninnene stanser ved standen hennes.

Skrått over henne deler to finansrådgivere ut grønne pastillesker med logoen til DNB på. Også banken har et budskap til de som er iferd med å bryte ut av et ekteskap.

– Når du går gjennom et samlivsbrudd skjer det endringer i økonomien. Der kommer vi inn i bildet, forteller den ene.

Ved et annet bord kan en tidligere advokat i turkise leopardtights tilby pusteteknikker, «hot yoga» og eteriske oljer.

– Vil du prøve litt olje i vann? spør Lise Tomasetti Vårt Lands utsendte, og drypper et par dråper olje merket «lemon eucalyptus i et vannglass.

– Til å drikke?

– Ja, det gjør godt for magen. Du kan også dryppe noen dråper på hendene for en beroligende effekt.

PÅ STAND: Lise Tomasetti er tidligere advokat. Nå er hun gründer for et treningsstudio på Sola, har et eget klesmerke og tilbyr kurs i pusteteknikker og «hot yoga». (Caroline Teinum Gilje)

Ikke bare «feel good»

Selv om det underliggende temaet for messen er alvorlig, annonseres den som «en feel good»-messe.

Rundt deltakere og utstillere svever gassballonger med budskap som «I did it». Ved et bord står det utstilt selvhjelpsbøker med tittelen «Lykkelig alene». I den tilliggende konferansesalen høres det også latter når komiker Trine Lise Olsen fleiper om hvordan hun på datingtjenesten Tinder kun ser ut til å tiltrekke seg trailersjåfører.

Men ansiktene til publikum får brått et alvorlig drag når den tidligere nevnte mentoren, mekleren og mentaltreneren kommer i gang med foredraget sitt. Temaet hennes er blant annet hvordan gjenkjenne en narsissist. I den forbindelse drar hun publikum gjennom rettsrundene hun selv har stått i mot sin tidligere ektefelle.

Å skape «feel good» av en slik tematikk er vanskelig, medgir hun når taletiden hennes nærmer seg slutt.

– Men det tenker jeg andre kan ta seg av.

Deretter drar husbandet i gang 70-talls-hiten «I will survive». Etterpå følger flere foredrag og mingling i baren.

Alt i alt var messa grei, oppsummerer Hanne Marie dagen etter. Enkelte av foredragene synes hun ble for tunge. Andre ble hun langt mer oppløftet av, og innrømmer at hun nok først og fremst var på jakt etter en «feel good»-følelse.

«Jeg kunne nok klart meg med et komikershow slik som Trine Lise la opp til, med noen ærlige øyeblikk innimellom. Eller noen foredrag med humoristiske innslag», skriver hun.

