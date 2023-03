Han blir ny generalsekretær i Israelsmisjonen

Landsstyret i Den norske Israelsmisjon har tilsatt Jarle Råmunddal som ny generalsekretær i organisasjonen. Det melder organisasjonen selv i en pressemelding mandag.

Råmunddal kommer fra stillingen som pastor i Randesund Misjonskirke, og har tidligere vært generalsekretær for Misjonskirken Norge. Han tiltrer stillingen 1. august.

– Jeg kjenner på ydmykhet og takknemlighet for muligheten til å være med å lede det spennende arbeidet som DNI gjør, uttrykker Råmunddal i pressemeldingen.

– De siste årene har jeg kjent hvordan Paulus nød for sitt folk, slik det kommer til uttrykk i Romerbrevet kapittel 9-11, stadig har utfordret meg. Jeg er derfor takknemlig for at det har åpnet seg en vei for meg til å være med å arbeide for at det jødiske folk kan lære Jesus å kjenne som sin Messias, fortsetter han.