Disse kirkene får tilskudd til restaurering av kirkekunst

Riksantikvaren har delt ut årets tilskudd til konservering av kunst og inventar i kirker. I alt 25 prosjekter, fordelt på 23 kirker landet rundt, får midler i 2023. Det skriver Riksantikvaren i en pressemelding til Vårt Land.

Rammen for Riksantikvarens tilskuddsordning er på 3,650 millioner kroner i 2023.

– Kirkekunsten i Norge er svært viktig, sier riksantikvar Hanna Geiran i uttalelsen.

Hun påpeker at Norge har bevart mye kirkekunst fra middelalderen sammenlignet med andre europeiske land, og at de derfor har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta godt vare på kirkekunsten i landet.

– Norge var et fattig land, og i fortiden var oppdrag til kunstnerne i stor grad utsmykning av kirkene. Derfor viser kirkekunsten også den innsatsen og de ressursene som menigheter og lokalsamfunn gjorde for å utsmykke kirkene, sier hun.

Maleri med vannskader

Tilskuddet dekker restaurering og konservering av veggmalerier, altertavler, messehagler, prekestoler, bibler og andre kunstverk i landets kirker. Også nyere kirkekunst kan få tilskudd til restaurering.

– Det største tilskuddet går i år til Grorud kirke for restaurering av et skadet veggmaleri av Per Vigeland, sier Geiran.

Maleriet har både vannskader og sprekker, i tillegg til at det er behov for å restaurere etter gamle, mindre vellykkede reparasjoner. De får 405.000 kroner for å utbedre skadene.

Også Iladalen kirke får innvilget en større sum til et maleri av samme kunstner, opplyser Riksantikvaren.

STØTTE: Bodin kirke i Bodø får i overkant av 270.000 kroner til konservering altertavle. Altertavla ble gitt til kirken i 1670 av Ingeborg Svendsdatter, ifølge menighetens nettside. (Ukjent)

Støtte til branntepper

Blant andre større tilskudd får Vågå kirke 375.000 kroner til restaurering av et maleri fra slutten av 1600-tallet, malt av Henning Munch, som var en slektning av den mer kjente Edvard.

Gamle Gimmestad kirke får 251.000 kroner til konservering av en messehagel om muligens kan stamme fra 1500-tallet, mens Jevnaker kirke får 214.000 kroner til konservering av alterbilde, to malerier og en døpefont. Moskenes kirke får blant annet tilskudd til konservering av en bibel fra 1738, heter det i pressemeldingen.

Også et prosjekt om branntepper for å beskytte kirkekunsten får midler. Norsk institutt for kulturminneforskning tildeles 162.000 kroner for dette.

Disse tildels midler i 2023:

Kirke Tilskudd Prosjekt Kristiansand domkirke 144.000 kroner Konservering malerier på trepaneler Røsvik kirke 64.800 kroner Monter til krusifiks Bodin kirke 271.620 kroner Konservering altertavle Valestrand kyrkje 160.083 kroner Konservering altertavle Kilebygda kirke 33.300 kroner Konservering altermaleri Solum kirke 81.900 kroner Konservering av altertavle og maleri Dolstad kirke 200.970 kroner Konservering av dåpsengel og portretter Meråker kirke 837.000 kroner Forprosjekt for konservering av altertavle Gimmestad gamle kyrkje 251.605 kroner Konservering av messehagel Bremsnes kirke 166.500 kroner Konservering av antependium Jevnaker kirke 214.380 kroner Konservering av altertavle, malerier og døpefont Skjervøy kirke 45.000 kroner Forprosjekt for konservering av altertavle Moskenes kirke 34.380 kroner Konservering av krusifiks Moskenes kirke 18.000 kroner Konservering av bibel Blaker kapell 81.000 kroner Forprosjekt for konservering av himlingsdekor Grorud kirke 405.900 kroner Konservering av veggmaleri Stange kirke 63.000 kroner Forprosjekt konservering av prekestol Iladalen kirke 298.800 kroner Konservering av veggmaleri Vågå kyrkje 375.655 kroner Konservering av veggmaleri Bjørke kirke 78.395 kroner Forprosjekt for konservering av altertavle NIKU 162.000 kroner Branntepper Nes kirke 58.500 kroner Tilstandsanalyser Saltdal kirke 56.250 kroner Tilstandsregistreringer kirkeinventar Vassås kirke 142.533 kroner Forprosjekt altertavle Udenes kirke 147 420 kroner Konservering gyllenlær

Tilskuddsordningen

Riksantikvaren deler hvert år ut midler til konservering av kunst og inventar i kirker

Rammen for Riksantikvarens tilskuddsordning er på 3,650 millioner i 2023. Tilskuddet dekker restaurering og konservering av veggmalerier, altertavler, messehagler, prekestoler, bibler og andre kunstverk i landets kirker

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker kan motta tilskudd fra posten. Det er ikke et krav at kirken er fredet eller listeført. Det kan også søkes tilskudd til konservering av kirkekunst som befinner seg i bygg som ikke er kirker etter loven, som for eksempel gravkapeller

I tilskuddsordningen kan kirkeeierne søke om blant annet prosjektering, sikring, konservering, transport og forsikring, samt rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid, når en fagutdannet konservator er gitt oppdraget

Kilde: Riksantikvaren

