Misjonskirken klare for å diskutere homofilt samliv

Det har i en stund pågått et arbeid med å klargjøre et felles syn på hvordan Misjonskirken Norge sentralt skal forholde seg til likekjønnet samliv hos sine medlemmer.

I Oslo misjonskirke Betlehem ønsket de å få fart på sakene. I oktober i fjor tok ledelsen i Oslo-menigheten til orde for å «anerkjenne at et trofast, homofilt forhold kan være samsvar med et liv som Jesu disippel», og at dette ikke kan stå til hinder for medlemsskap i trossamfunnet. En drøy måned senere bestemte de seg for å utsette prosessen etter møter med ledelsen sentralt.

– Nå vet vi litt mer om deres tidslinje, da tenker vi at det er naturlig for oss å vente med å gå videre, sa Erik Andreassen, hovedpastor i Oslo misjonskirke Betlehem, til Vårt Land den gang.

Nå er det første utkastet til et slikt felles syn klart, melder Dagen. Alle medlemmer i pastor -og medarbeiderforeningen i Misjonskirken har fått tilsendt dokumentet, ifølge avisa.

– Misjonskirken Norge har siden starten holdt fram at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære». Slik vi forstår Bibelen er ekteskapet mellom én mann og én kvinne. Vi har ikke endret vår forståelse av dette, sier generalsekretær Siri Iversen til Dagen.

Hun avviser altså at det er snakk om å endre teologi, og påpeker at den pågående prosessen handler om hvordan man skal ta imot «mennesker med forskjellig seksuell orientering i våre lokalmenigheter». Dokumentet er ment som et utgangspunkt for samtale. Tirsdag 14. mars møtes ansatte i landets misjonskirker for å diskutere.

– Sammen ønsker vi å finne en farbar vei som gjenspeiler både visjon og verdier, sier generalsekretæren til Dagen.

