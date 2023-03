Matsentralen og Den norske kirke skal samarbeide

Den norske kirke (DNK) og Matsentralen Norge har inngått en samarbeidsavtale som strekker seg frem til februar 2026. Avtalen skal legge til rette for samarbeid mellom matsentralene rundt om i landet og Den norske kirke både lokalt og nasjonalt, opplyser DNK i en pressemelding.

– Matutdeling kan være et viktig bidrag for å avhjelpe en akutt situasjon, sier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i uttalelsen.

Et samarbeid med Matsentralen er en av flere muligheter for Den norske kirke til å finne nye måter å arbeide for «mer himmel på jord», skriver kirken i sin egen veileder. Uttrykket stammer fra DNKs visjon. Kielland understreker samtidig at utdeling av mat ikke er løsningen på lang sikt.

– Som samfunn er vi nå i en situasjon hvor store mengder mat kastes, og altfor mange mennesker strever med å få mat på bordet. Vi tror derfor at det trengs at det arbeides parallelt og på flere nivåer – samtidig – for å bidra til å løse disse utfordringene. Lokale avtaler med Matsentralen for å drive matutdeling kan være én måte å gjøre dette på, sier Kielland.

Omtrent en tredjedel av all mat som blir produsert i verden i dag går tapt eller kastet, ifølge Matsentralen. Matsentralen Norge tilhører et internasjonalt nettverk, og arbeider for å bekjempe sult og å redusere matsvinn.

Oktober i fjor kom det frem at Matsentralen var droppet fra årets statsbudsjett. Kort tid etter ble det kjent at regjeringen snudde, etter at SV sikret at støtten til sentralen økte med to millioner kroner. Geir Pollestad i Sp la seg flat:

− Statsbudsjettet for 2023 blir stramt, og vi må gjøre mange kutt – men dette budsjettkuttet ble feil. Vi vil forsterke matsentralene. Derfor øker vi nå støtten til sentralene med to millioner kroner i 2022, sa regjeringspartiets finanspolitisk talsperson til Vårt Land.

Matsentralen

Matsentralen er en matbank (engelsk: «food bank») som tilhører det nasjonale nettverket av norske matbanker kjent som Matsentralen Norge. Det er åtte matsentraler rundt om i landet.

Formålet er redusere matsvinn og å bekjempe sult blant vanskeligstilte.

Matsentralen tar imot overskuddsmat fra matbransjen og sørge for at den videreformidles gratis på en trygg måte til veldedige organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Kilde: Wikipedia

