Konfirmantleder erkjenner straffskyld

Konfirmantlederen som er tiltalt for å forgripe seg på en konfirmant, har erkjent straffskyld. Det melder Stavanger Aftenblad.

Onsdag formiddag startet rettssaken i Rogaland tingrett der en mann i 20-årene er tiltalt for flere forhold tilbake i 2021. Tidlig i rettssaken erkjente at han «maste og maste på den fornærmede 15-åringen for å oppnå seksuell omgang», skriver avisa.

Samtidig nekter han for at han utnyttet tilliten han hadde som konfirmantleder.

Vil ha høy erstatning

Tidlig i tingretten onsdag forklarte en av de fornærmede om flere meldinger han mottok fra tiltalte, og at han etter mas sendte et nakenbilde. Dette betalte mannen 500 kroner for, rapporterer Aftenbladet.

Lederen overtalte senere den 15-årige gutten til å møte ham i kirken, der han ønsket seksuell omgang med gutten, ifølge tiltalen. Konfirmanten skal ha sagt nei til konfirmantlederen flere ganger, men lot ham til slutt ta ham på rumpa med klærne på.

Anne Kroken er bistandsadvokat for gutten som tiltalte forsøkte å foregripe seg på. Hun fortalte at hun vil be om en høy oppreisningserstatning.

Konfirmantlederen er tiltalt for paragrafene 295, 302 og 305 i straffeloven. Han risikerer seks års fengsel.

