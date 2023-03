Politikerne har gitt klarsignal for kirkelig storstue i Oslo: – En stor milepæl

– Det er en stor milepæl at detaljreguleringen er vedtatt og vi gleder oss til videre utvikling og realisering av nye Oslo Hospital som skal huse Nye Kirkens hus, sier Bernt Nordby Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom.

Et enstemmig Oslo bystyre vedtok forrige uke detaljreguleringen for det som skal bli Kirke-Norges nye storstue i hovedstaden. Dermed ligger det an til at Den norske kirkes maktsentrum får flytte fra dagens lokaler Rådhusgata i Oslo, også kjent som Kirkens hus, til stiftelsen Oslo Hospital sine eiendommer i Gamlebyen.

Clemens Eiendom eier det nåværende Kirkens hus. Her holder blant annet Kirkerådet, Bispemøtet, Presteforeningen og KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til i dag. Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF).

Tanken med de nye lokalene er å samle både disse og flere andre kristne aktører på samme sted.

– Fantastisk tilskudd

For syv år siden skrev Vårt Land at OVF den gang ville skru opp husleien for DNKs nasjonale administrasjon. Begrunnelsen var at de ville gi størst mulig overskudd til kirken. Men for kirken ble husleien skrudd så høyt opp at kirken så seg nødt til å finne nye lokaler.

Ifølge Skøien handler flyttingen om at dagens lokaler har behov for rehabilitering. På vegne av aktørene har Clemens Eiendom holdt i prosessen mot realisering av en ny kirkelig storstue, siden planleggingsprosessen for et nytt Kirkens hus startet tilbake i 2017.

I 2019 ble Oslo Hospital pekt ut som en aktuell eiendom. Siden da har eiendomsselskapet og stiftelsen Oslo Hospital vært i tett dialog med antikvariske myndigheter og reguleringsmyndigheter.

– Reguleringsvedtaket som nå er foretatt i bystyret i Oslo er i tråd med ønsket utvikling av eiendommen, forteller Skøien.

På eiendommen har det vært kirke- og hospitaldrift siden middelalderen.

– Målet for oss har hele tiden vært å videreutvikle eiendommen slik at tomtens to hovedepoker, klostertiden og hospitalstiden, blir løftet frem og kommunisert gjennom arkitekturen. Vi har stor tro på at Oslo Hospital vil bli et fantastisk tilskudd til bydel Gamle Oslo, og et levende og inviterende nytt Kirkens Hus, sier Skøien.

Kan stå klart om to og et halvt år

Femten aktører har forpliktet seg til å være leietakere i nye Kirkens hus, har Vårt Land tidligere skrevet. Ifølge Skøien har det ikke skjedd noen endringer i denne listen. (Se faktaboks). I tillegg har en rekke andre kristne aktører vist sin interesse for prosjektet.

– De som har forpliktet seg til å bli med videre har førsteprioritet på plassering. Deretter kan vi se hvor mye plass som er igjen og kan gi et tilbud til de andre, sier Skøien.

– Hva er den videre prosessen nå som dere har fått detaljreguleringen godkjent?

– Nå jobber vi med å finne ut hvor hvor de ulike leietakerne skal plasseres, og dette avhenger av de enkeltes ønsker og behov for antall kontorplasser, møterom osv. Samtidig jobber vi med entreprenører for å finne ut hva prosjektet kommer til å koste, sier den daglige lederen.

Foreløpig har de ikke satt noen kostnadsramme for prosjektet, men venter på en såkalt målpris fra entreprenør i mai/juni.

– Entreprenørene skal nå ut og finne priser blant underleverandører, som elektrikere, rørleggere og andre teknisk fag.

Skøien anslår at det vil ta omtrent to og et halvt år bygge nye Kirkens hus. Transborder Studio er arkitekt for prosjektet

Leietakere i nye Kirkens hus

Disse har forpliktet seg til å være med:

Kirkepartner

Norges Kristne Råd

Kristelig Studieforbund

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Den Finländska E-L Församlingen i Norge

Bispemøtet

Presteforeningen

Det norske diakonforbund

Kirkelig Undervisningsforbund

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kirkerådet

Opplysningsvesenets fond

Clemens Eiendom

Søndagsskolen

Oslo bispedømmeråd

