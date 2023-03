Etter 140 år legger Metodistkirken ned menigheten i Haugesund

– Det er selvsagt mange følelser ved en slik prosess for de som fortsatt er igjen og som har nedlagt så uendelig mye arbeid i menigheten, sier presten Tove Synnøve Tveit i en artikkel på metodistkirken.no.

Hun har nå blitt den siste presten i den 140 år gamle menigheten i Haugesund.

På metodistkirkens hjemmeside forteller hun at veien mot nedleggelsen har vært en lang prosess. Bakgrunnen for at det det nå har blitt besluttet å legge ned, er sammensatt. Blant annet har selve menighetsbygget, et eldre bygg, stadige behov for vedlikehold. Og ettersom menigheten har slitt med å få inn nye unge krefter, noe som minsker andelen av frivillig arbeid, har de i økende grad måtte betale eksterne for vedlikeholds- og oppussingsarbeid.

SISTE PREST: Tove Synnøve Tveit. (KARL A ELLINGSEN)

På kirkens hjemmeside står det videre at menigheten i den siste tiden ikke har «hatt krefter til å bære aktiviteten og de verv som kreves for å ha en menighet».

Beslutningen om å legge ned menigheten ble tatt på en ekstraordinær meighetskonferanse i september i fjor. Den 5. februar holdt Tveit menighetens siste gudstjeneste.

– Det var en vemodig og trist dag for mange i Haugesund. Det er jo en 140 år lang historie som avsluttes, sier Tveit.

Tas over av Frelsesarmeen

På den ekstraordinære menighetskonferansen i september ble det også vedtatt å selge kirkebygningen. Den har blitt solgt til Frelsesarmeen, og salget ble gjennomført 15. februar. Salget og nedleggelsen skal godkjennes av årskonferansen.

At Frelsesarmeen nå tar over, innebærer at bygget ikke har måttet avvigsles, noe menigheten er glad for.

«Da vil kirken fortsatt være et gudshus med diakonalt fokus til å tjene lokalsamfunnet», står det på kirkesamfunnets hjemmeside.

---

Metodistkirken

På verdensbasis er Metodistkirken ett av de største kirkesamfunnene med over 80 millioner medlemmer. Kirken har røttene sine i England og USA, og kom til Norge i 1856.

I Norge har Metodistkirken rundt 11.000 medlemmer.

Metodistkirken i Norge driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem og barnehager.

Kilde: metodistkirken.no

---