– Når vindmøllene er oppe og går, er det galskap å få dem fjernet og få området tilbakeført, sier Kjenes.

Han er sokneprest i Åfjord kommune, en av fire kommuner på Fosen. De har flere vindmøller i kommunen.

– Med varsel om globale endringer finnes det vel ikke noe vinterføre her lenger om noen år, sier han.

Lite engasjement i menigheten

I en uke har demonstranter aksjonert utenfor flere departementer i Oslo. Torsdag sa olje- og energiminister Terje Aasland at han har beklaget menneskerettsbrudd ovenfor reineierne.

Aksjonistene har derimot sagt at beklagelsen ikke er nok. De planlegger derfor å fortsette aksjonene.

Kristian Kjenes sier til Vårt Land han opplever Fosen-sak som stor, men at det ikke har vært veldig stort engasjement i menigheten. Følelsen er likevel at menigheten er delt. Han kaller derfor forholdet til vindmøllene pragmatisk.

– Alle er enige om at konsesjonene ikke skulle blitt gitt i utgangspunktet. Men så synes vi også at ordføreren i Åfjord har fått for mye pepper. Det var ikke hun og Åfjord kommune som gav konsesjonen, sier han.

Han forteller at noen er veldig imot vindmøllene, at her krasjer naturvern og miljøvern med hverandre. Men så er man også bevisste på at man ønsker strømmen vindmøllene produserer.

– På den ene siden har det ført til bedre kommuneøkonomi. Og så kjenner de også på at de vil ha strøm de også, sier han.

Likevel opplever han det som viktig å ivareta de samiske interessene i distriktet.

– Det går vel ingen reindriftseiere her i menigheten, men vi opplever det som viktig å nå ut til samebefolkningen også, sier han.

På gudstjenester lyser han alltid velsignelsen både på sørsamisk og norsk.

KULTUR: Sogneprest Kristian Kjenes i Åfjord mener at det er viktig å nå ut til den samiske befolkningen i området, og har blant annet deler av gudstjenster på sørsamisk. (Den norske kirke)

– Historisk viktig

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (DNK) kom torsdag med en felles uttalelse, der de uttrykker støtte til aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund – Nuorat, Natur og Ungdom og andre som kjemper for å verne om urfolks rettigheter.

«Sett i lys av arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, fremstår den pågående konflikten mellom regjeringen og demonstrantene som historisk viktig», sier de to kirkerådene.

De understreker at demonstrantene står opp for verdier som er viktige for alle:

«Urfolks rettigheter kan ikke ofres for profitt eller flertallets interesser og rettsstatens prinsipper må respekteres. Urfolk fortsetter å betale prisen. Menneskerettighetsbruddene må ta slutt, og de som har forbrutt seg, må ta konsekvensene. Det er avgjørende for hele befolkningens tillit til rettsstaten og demokratiet at en dom i Høyesterett blir respektert og får konsekvenser», står det i uttalelsen.