For snart åtte måneder siden ble den danske pastoren Torben Søndergaard varetektsfengslet av immigrasjonsmyndighetene i Florida i USA. De har holdt han i varetekt siden. Han har blitt nektet kausjon.

Søndergaard har fra fengselet forklart at han først ble fortalt at han mistenkes å ha drevet med våpensmugling, men at disse anklagene har blitt droppet.

Nå viser det seg at Søndergaard etterforskes for menneskehandel. Det fremgår i et offentliggjort notat fra The Immigration and Customs Enforcement Office (ICE).

I notatet står det at North Carolina State Bureau of Investigation (NCSBI) har bedt Homeland Security Investigations Charlotte om assistanse i etterforskingen av pastoren, «som angivelig er involvert i menneskehandel».

Notatet omtales i en status på pastorens Facebook-side, som styres av pastorens støttegruppe. De motstrider anklagene, og ber om hjelp til å finne ut hvem som står bak anklagene.

«Disse anklagene er absurde og grunnløse, men, som ICEs notat bekrefter, har de lykkes i å overbevise myndighetene til å innlede en etterforsking», skriver støttegruppen.

Torben Søndergaard kaller anklagene for «galskap» i et nytt lydopptak fra fengselet. Det var avisa Dagen som først omtalte saken.

Mener han ble religiøst forfulgt i Danmark

I 2019 skrev Vårt Land om at Søndergaard hadde søkt asyl i USA fordi han følte seg religiøst forfulgt i Danmark. Søndergaard sa da at han hadde søkt om asyl i USA fordi han fryktet å bli satt i fengsel og få tvangsfjernet sine barn hvis han returnerte til Danmark.

Vinteren før dette viste dansk TV 2 programmet «Guds bedste børn», hvor en rekke mennesker med bakgrunn fra radikale kristne miljøer sto fram og fortalte historier om overgrep, misbruk og utnyttelse i danske frikirker, heriblant bevegelsen The Last Reformation som Søndergaard stiftet i 2011.

Dokumentaren viste blant annet Søndergaard som «drev demoner ut» av barn helt ned til 15-årsalderen, mens mindre barn så på. Organisasjonene Børns Vilkår og Red Barnet var blant organisasjonene som uttrykte bekymring for praksisen, og flere danske politikere tok til orde for å etterforske predikanten for kvakksalveri.

I en uttalelse fra Folketingets rettsutvalg fremgår det at demonutdrivelser på mindreårige og psykisk utviklingshemmede kan bli betraktet som psykisk vold, skriver Kristeligt Dagblad.

---

The Last Reformation

Bevegelsen ble startet opp i 2011 av den danske radikale predikanten Torben Søndergaard.

Grunntanken er å leve som disiplene i Apostlenes gjerninger. Det innebærer å helbrede de syke, forkynne evangeliet og kaste ut demoner.

Bevegelsen hevder å ha helbredet mennesker fra forskjellige fysiske smerter, homofili og kreft.

The Last Formation har hatt aktivitet i et leid bibelbygg i Nord-Carolina, som bevegelsen har kalt «Arken».

Kilde: The Last Reformation og Wikipedia

---