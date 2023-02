Onsdag 8. februar skulle det være en helt vanlig morgengudstjeneste på universitetet Asbury i småbyen Wilmore utenfor Lexington i delstaten Kentucky i USA. Men spontant ble den forlenget, og har siden pågått i nærmere to uker.

Folk har strømmet til samlingene og flere tusen mennesker skal ha ankommet Wilmore for å være med i det som beskrives som en vekkelse. Det har gjort det vel folksomt der, og har skapt noen logistikkutfordringer i småbyen.

Vi innser at studentenes liv må tilbake til det normale. De må gå på skolen og midtsemesterprøvene starter neste uke — Abby Laub

Må tilbake til studiene

Universitetets kommunikasjonsansvarlige, Abby Laub, sa til Fox News søndag at de åndelige hendelsene som startet på universitetet ikke er nødt til å stanses, men at de kan flyttes til lokaler utenfor universitetsområdet.

– Vi innser at studentenes liv må tilbake til det normale. De må gå på skolen og midtsemesterprøvene starter neste uke, sier Abby Laub til Fox News.

Kveldsgudstjenester skal ifølge Fox News være åpne for alle fram til onsdag klokka 14. Deretter flyttes gudstjenester offisielt til andre steder enn universitetsområdet, og med oppstart fredag.

Håper vekkelsen fortsetter

Asbury-universitetet har 1.500 studenter og en kristen plattform.

Craig Keener, er professor ved Asbury teologiske seminar som ligger rett over gata for Asbury universitet. Han har lagt ut flere poster på sin Facebook-side om det som foregår. For noen dager siden ble en post oppfattet som at han mente at vekkelsens offentlige fase nå var over, og måtte trappes ned.

Men i en ny post avviser Keener at det var dette han mente.

«Gud forby! Det motsatte er min intensjon! Jeg er fylt av undring og snakket deskriptivt, ikke som en oppskrift for hva som bør skje».

I en halvtimes video på YouTube forteller Keener om sin erfaring med det som har skjedd de siste ukene. Han understreker at han ikke er i ledelsen for vekkelsen, men en observatør. Keeners kone jobber ved Asbury-universitetet og han har flere kjente der.

Ifølge Fox News rapporteres det at lignende, vekkelsepregede samlinger har spredt seg til andre kristne universiteter, som Cedarville i Ohio, og Samford i Birmingham, Alabama. TV-kanalen NBC forteller at studenter har dratt fra Asbury til egne universitet, der det har brutt ut lignende samlinger, blant annet ved Lee University i Tennessee, Anderson University i Indiana og Ohio Christian University i Columbus.

[ Kyrkjehistorikar: – I vår tid trur eg at det er færre fenomen som dette i den vestlege delen av verda ]