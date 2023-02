Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Tirsdag denne uka bestemte Southern Baptist Convention (SBC), sørstatsbaptistenes fellesskap i USA, at Saddleback Church ikke lenger får være en del av kirkenettverket.

Begrunnelsen er at menigheten i fjor ansatte en kvinnelig pastor, noe SBC mener er i strid med retningslinjene og trosgrunnlaget til fellesskapet av sørstatsbaptister. Dette melder Religion News Service.

Saddleback Church ble grunnlagt av Rick Warren, som også var hovedpastor i kirka i 42 år. Warren har skrevet flere bøker, blant annet «Målrettet liv - hvorfor i all verden er jeg her?», som er kjent i mange kristne kretser i Norge.

Ordinerte tre kvinner

Saddleback Church har også tidligere fått kritikk fra ledere blant sørstatsbaptistene, skriver Religion News Service.

I mai 2021, samme helg som det var morsdag i USA, ordinerte kirken tre kvinner til prestetjeneste. Vårt Land omtalte saken.

I SBC sitt trosgrunnlag står det at kun menn kan være pastorer. Det er noe uenighet om hvorvidt det er snakk om rollen som hovedpastor eller alle pastor-roller, noe blant annet Christianity Today løftet frem i fjor.

Da Saddleback Church ble utestengt fra Southern Baptist Convention denne uka, ble også fire andre kirker ekskludert fordi de har kvinnelige pastorer.

Kirkene kan klage på avgjørelsen til Southern Baptist Convention, dersom de ønsker det.

Størst i California

Saddleback Church er den største menigheten i delstaten California, og blant de største i USA. Kirken har forsamlinger på 14 steder i California, og har rundt 30.000 besøkende hver uke.

Southern Baptist Convention (SBC) forlot Baptist World Alliance i 2004, og har dermed ikke lenger formelle bånd til baptistsamfunnet i Norge, som er medlem av sistnevnte allianse.

Én av grunnene til splittelsen i 2004 var synet på kvinner i lederstillinger.

Forsker er ikke overrasket

Åse Miriam Smidsrød er høyskolelektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) og har forsket på kvinnelig lederskap i blant annet pinsebevegelsen.

I 2021 sa hun til Vårt Land at Saddleback Church sin ansettelse av kvinnelig pastor kunne ha en signaleffekt på andre lignende menigheter, og at det kunne tyde på at det var noe som beveget seg i kirkesamfunnet.

I dag er hun ikke like optimistisk.

– Det vi ser er at det er en ny trend, spesielt i USA men også andre deler av verden, at man ønsker å gå tilbake til mer tradisjonelt kjønnsrollemønster og mer patriarkalsk struktur.

Smidsrød er ikke overrasket over at dette skjer i Southern Baptist Convention.

– Hvis utestengelsen blir fastholdt gir det et tydelig signal om at SBC ikke ønsker å bevege seg, men holder fast på det de alltid har lært.

Undervisningspastor

Kvinnen som er ansatt som pastor i Saddleback Church er Stacie Wood. Hun er kona til Andy Wood, nåværende hovedpastor.

Vårt Land omtalte pastor-byttet i juni 2022.

Da ekteparet Wood ble presentert som nytt pastorpar, sa Andy Wood:

– Det er fortsatt et surrealistisk øyeblikk for oss å bli kalt av Gud til å bli de nye pastorene i Saddleback Church – en fantastisk kirke som Gud har brukt til å påvirke hele verden.

Stacie Wood fikk allerede da tittelen undervisningspastor.

---

Saddleback Church og Southern Baptist Convention (SBC)

Saddleback Church er den største kirka tilknyttet Southern Baptist Convention, med 14 menigheter i California og fire i andre land. Den ble grunnlagt av pastorparet Rick og Kay Warren i 1979.

Southern Baptist Convention er det nest største kirkesamfunnet i USA, etter den katolske kirke, med rundt 47.000 kirker og 15 millioner medlemmer.

SBC er også verdens største baptistsamfunn.

Kilde: saddleback.com

---