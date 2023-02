Det skriver Malta Today.

En av de tre som er siktet for å ha promotert konverteringsterapi, er Matthew Grech. Han er leder for X-OUT-LOUD på Malta, en gruppe kristne som tidligere har identifisert seg som LHBT-personer, og som ikke lenger gjør det.

Siktelsen mot Grech kom på bakgrunn av et intervju han gjorde i fjor, med journalist Rita Bonnici og redaktør Mario Camilleri i PM News Malta, skriver Malta Today.

Også redaktøren og journalisten er siktet for å ha brutt loven.

Flere andre maltesiske og internasjonale aviser omtaler også nyheten.

Støtte fra flere organisasjoner

Nylig la organisasjonen Core Issues Trust ut en video på YouTube hvor Matthew Grech forteller om siktelsen. Her oppfordrer han også kristne til å engasjere seg mot lovverk som ligner den aktuelle loven, som han mener hindrer troende mennesker i å gjøre selvstendige valg.

Ifølge Core Issues Trust sin nettside jobber organisasjonen mot det de kaller «kjønnsforvirring» («gender confusion»). Grech er ifølge nettsiden frivillig i organisasjonen.

Bak videoen står også X-OUT-LOUD, som Grech leder, og organisasjonen International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC), en organisasjon basert i Storbritannia som sier de arbeider for å støtte mennesker med «uønskede følelser for det samme kjønn». De ønsker at loven mot konverteringsterapi skal oppheves.

[ – Noen kan ha problem med å ha en kvinnelig biskop, sier prest i Bjørgvin ]

Lovforslag i Norge - ikke avgjort ennå

Her til lands har det vært diskusjoner omkring et mulig forbud mot konverteringsterapi.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) la i juni i fjor fram lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Over 2.000 høringssvar kom inn, viser en opptelling Vårt Land har gjort.

Kultur- og likestillingsdepartementet definerer konverteringsterapi som det å «anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».

Lovforslaget har fått bred støtte fra Den norske kirke, samtidig som Riksadvokaten og Advokatforeningen uttrykker skepsis.

Alle må få lov til å fortelle sin historie. Men det er noe annet dersom man går inn for å fortelle andre at dette må de også gjøre — Elisabeth Meling

– Kan kanskje sette en presedens

Elisabeth Meling er leder i Skeivt Kristent Nettverk, en organisasjon for kristne som definerer seg som LHBT+.

– Hva tror du at siktelsen på Malta betyr for Norge, som er i prosessen med å vurdere en lignende lov?

– Jeg er usikker på hvor mye det vil påvirke lovprosessen her. Men det kan jo kanskje sette en presedens.

– Dette er, så vidt vi vet, første gang noen er siktet for brudd på en lov mot konverteringsterapi. Hva tenker du om det?

– Når man har en lov så vil det jo komme tilfeller der noen blir siktet. Loven i Malta fikk jo støtte fra hele parlamentet, så det virker som samfunnet der stiller seg bak denne loven. Man kan si at nå får man prøvd ut loven, i alle fall på Malta.

Elisabeth Meling SKADELIG: Elisabeth Meling har tidligere sagt til Vårt Land: – Å søke samtale om å leve i sølibat skal gå an, men når det er snakk om å få en person til å endre legning, så fører det med seg psykisk skade. Det vet vi av de personlige historiene vi kjenner til. (Giulia Troisi)

Meling påpeker at hun ikke kjenner omfanget av siktelsen og vurderingene som er gjort i saken.

– På generelt grunnlag tenker jeg at alle må få lov til å fortelle sin historie. Men det er noe annet dersom man går inn for å fortelle andre at dette må de også gjøre, og at de kan endre seg. Da er det en aktiv promotering av konverteringsterapi.

Vårt Land har vært i kontakt med Ole Gramstad Jensen. Han er styreleder i Til Helhet, som ifølge sine nettsider blant annet ønsker å formidle en tro på at endring av seksuell legning er mulig.

KRITISK: Ole Gramstad Jensen er kritisk til siktelsen av Matthew Grech, en journalist og en redaktør. «Det er tid for et paradigmeskifte», skriver han til Vårt Land. (Tuva Skare)

Gramstad Jensen skriver på e-post til Vårt Land at han mener siktelsen av Matthew Grech er et brudd på ytrings- og religionsfriheten.

«Utgangspunktet for denne saken er forbudet mot «markedsføring» av konverteringsterapi. Slikt forbud er også foreslått i Norge».

Videre skriver han:

«Forholdene ligger derfor absolutt til rette for en «Matthew Grech-sak» også i Norge, dersom den foreslåtte loven blir vedtatt slik den foreligger per i dag».

Forholdene ligger til rette for en «Matthew Grech sak» også i Norge, dersom den foreslåtte loven blir vedtatt slik den foreligger — Ole Gramstad Jensen

Avisen vil kjempe for ytringsfrihet

Intervjuet med Matthew Grech på PM News Malta skal ha blitt skrevet ned, og Fox News er blant dem som viser til dette dokumentet.

Vårt Land har lest dokumentet som skal inneholde det nedskrevne intervjuet. Der forteller Grech om sin egen erfaring og tro, kritiserer loven mot konverteringsterapi, og hevder at det er mulig for dem som ønsker det å få hjelp til å endre sin legning. Han forteller ikke hvor man kan motta denne typen bistand.

Både redaktør Bonnici og journalist Camilleri stiller Grech kritiske spørsmål i intervjuet.

Ifølge Fox News sier Camilleri at de vil kjempe mot siktelsen, ettersom de mener den strider med fundamental ytringsfrihet.

[ Fire feltprester forteller om varsling i Forsvaret ]

---

Malta: Loven mot konverteringsterapi

Malta ble i 2016 det første europeiske landet som vedtok en lov mot konverteringsterapi.

Dette defineres som terapi som blant annet har til hensikt å endre en persons seksuelle legning.

Både promotering av, og gjennomføring av, denne type terapi er ulovlig.

---