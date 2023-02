Lovsangs-konferanse måtte avlyses da koronaen brøt ut - nå er den tilbake

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I løpet av få dager måtte «Lovsang20» avlyses som følge av at Norge stengte ned under koronautbruddet i mars 2020. Tre år senere er lovsangs-konferansen tilbake.

– Det er derfor med ekstra stor glede vi kan ønske velkommen til Lovsang23, sier David André Østby, kreativ pastor i Filadelfiakirken Oslo i en pressemelding.

Konferansen arrangeres i Oslo Kristne Senter sine lokaler på Kjeller den 24. til 25. mars. Det er en tverrkirkelig stiftelse som står bak konferansen.

Mener pandemien påvirket lovsangsmiljøet

Lovsangspastor i IMI-kirken, og styreleder for den tverrkirkelige stiftelsen som står bak konferansen, Øistein Øvergaard, er overbevist om at årets konferanse vil bli det han kaller for en vitamininnsprøytning som vil få positive ringvirkninger i menighetene rundt om i landet.

– Etter pandemien har lovsangsfolket gradvis arbeidet seg ut av apatien, sier han i pressemeldingen.

Øvergaard mener koronapandemien satt sitt preg på lovsangsmiljøet. Han mener de som står i lovsangstjeneste vil få mye igjen for å stå sammen, og lære av hverandre.

«Mesterverk» som tema

Teamet for lovsangs-konferansen er «Mesterverk».

– Forskning viser at vi mister våre kreative evner med årene. Eller kanskje rettere sagt mister frimodigheten til å bruke dem. Jeg håper denne helgen skal gi deltakerne troen tilbake på sitt iboende kreative potensial, sier David André Østby i pressemeldingen.

Deltakerne har femten ulike valgalternativer når det kommer til hva de vil bidra med. Valgene rommer alt fra sang, musikk, teknikk, kreativitet, design, foto og bønn.